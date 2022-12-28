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İmamoğlu, Soylu’nun iddialarına Sert sözlerle yanıt verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'terör soruşturması'yla ilgili önemli açıklamalara yaptı... İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözlerle yüklendi: Ne adalet, ne vicdan senin ruhunda yer bulmuyor. Sen kalbi de aklı da sadece kötülüğe çalışan bir zatsın. Ne yazık ki bu kötülükte sınır tanımayan birisin!

İSTANBUL 28.12.2022, 10:33 28.12.2022, 11:37 Murat Aydın
İmamoğlu, Soylu’nun iddialarına Sert sözlerle yanıt verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'terör soruşturması'yla ilgili önemli açıklamalara yaptı...İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözlerle yüklendi: Ne adalet, ne vicdan senin ruhunda yer bulmuyor. Sen kalbi de aklı da sadece kötülüğe çalışan bir zatsın. Ne yazık ki bu kötülükte sınır tanımayan birisin!

Yayınlanma: 10:14 - 28 Aralık 2022 Güncellenme: 10:30 - 28 Aralık 2022

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu…

Toplantıya CHP’den Muharrem Erkek, İYİ Parti’den Bahadır Erdem, DP’den Mustafa Serhan Yücel, Gelecek Partisi’nden Serap Yazıcı, Saadet Partisi’nden Bülent Kaya da basın toplantısına katıldı…

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

*Önce siyasi yasak ve hapis kararı aldığım dava, ardından büyükşehir belediyesine yönelik sözde terör soruşturmasının tamamlanıp sürecin adli makamlara teslimi…

*Bugün sizlere İçişleri Bakanlığı’nın soruşturmasıyla ilgili ayrıntılı ve yeni bilgiler vereceğim.

Bakan terörist tespiti yapmış ama 8 ay boyunca terörist diye iddia ettiği kişileri işten çıkarmamış. Burada Sayın Bakan, terörist diye iddia ettiği kişileri işten çıkarmayarak görev suçu işlemiş midir?

*Bu süreçte devletimizin istediği her türlü bilgi ve belge anında yetkili makamlarla paylaşıldı. İBB, talep edilen her bilgiyi soruşturma makamlarına sundu. Bu süreçte de bilgilendirme tek taraflı yürüdü.

*Tarafımıza herhangi bir bilgi sunulmadı. Soruşturmanın önemli bir ayrıntısı daha var. Mülkiye müfettişleri İBB’ye geldiğinde 8 kişilik ekibin başında ismini vermeyeceğim, bir başka baş müfettiş vardı.

“BAŞ MÜFETTİŞ GÖREVDEN ALINDI, YERİNE AKP’Lİ MİLİTAN ATANDI”

*Heyet, bir süre incelemeyi bu baş müfettiş başkanlığında yaptı. Her nedense yaza doğru müfettiş heyet başkanlığından alındı ve Ankara’ya çekildi. Heyetin yeni başkanı kim oldu biliyor musunuz?

*Görevden alınan baş müfettiş yerine kim getirildi biliyor musunuz? Bir dönem AKP’den milletvekili adayı olan bir kişi.

*Ben İBB adayı olduktan sonra, Beylikdüzü’ndeki dönemimle ilgili 28 ayrı soruşturmayı açan kişi. Arif Yıldırım adlı militan AKP’li bir zat-ı muhterem, heyet başkanı oldu.

*Beni aklından hiç çıkaramıyor. Bu kişi adil ve tarafsız bir müfettiş değildir. Görüyorsunuz, ahmak davasında bu davadan ceza çıkmaz diyen hakim, tabi hakim ilkesine rağmen başka bir kente sürülüyor biliyorsunuz.

*Terör soruşturmasında da müfettiş grubun lideri merkeze çekiliyor. Bize dönük saldırıların belirli bir takvim ve disiplin içinde yürüdüğünü net olarak söylüyoruz.

*Bu süreçlere karşı çıkan da ister hakim, ister baş müfettiş olsun… Bu insanlar ortadan teker teker yok ediliyor.

BAKAN SOYLU’YA SERT SÖZLER…

*Geçtiğimiz yılki iddiaların ardından Bakan Bey, 26 Kasım’da medyanın karşısına çıktı ve aralarında İBB’nin de bulunduğu bazı belediyelerle ilgili bir kısım iddiaları gerçekmiş gibi kamuoyuna sundu.

“HERKESİ ÇOK APTAL SANIYOR”

*Bu Bakan kendisini çok akıllı, herkesi çok aptal sanıyor. Kendini akıllı sanan bakanın, AKP’li belediyelerle ilgili incelemelerine baktığımızda imar yolsuzluğu, imat planlarındaki ranta yönelik değişimler gibi konular olduğunu görüyoruz. Sen terör örgütü suçlamalarıyla sadece CHP’li belediyelere soruşturma açtın.

*İstanbul, Mersin, Seyhan ve Ataşehir gibi, üstelik yasal olarak belediyelerin hiçbir güvenlik soruşturması açamayacağı bir dönemle ilgili soruşturma açıyorsun.

*Eğer adaletli olduğunu iddia ediyorsan Ataşehir, Seyhan gibi CHP’li belediyelere gösterdiğin sertliği yüzlerce AKP’li ve MHP’li ilçe belediyelerine göster.

*Bir de çıkmış, grafikler göstererek “Ben adil biriyim” demeye çalışıyor. Ne adalet, ne vicdan senin ruhunda yer bulmuyor. Yüce Allah, insanı insan yapan bu melekeleri ne yazık ki senden almış.

*Sen kalbi de aklı da sadece kötülüğe çalışan bir zatsın. Ne yazık ki bu kötülükte sınır tanımayan birisin.

“BU TAM BİR AYMAZLIKTIR!”

*İçişleri Bakanı olan kişi yaptığı basın toplantısında terörist olduğunu iddia ettiği 1668 kişiyi 8 terör örgütüne böldü. Son olarak da 51 kişiyi diğer terör örgütleri klasmanına soktu.’Diğer’ terör örgütleri acaba hangileridir? İBB TAMİM gerillası mı var?

*İrlanda’nın bağımsızlığı için çalışan IRA örgütünden adam mı aldım işe? ‘Diğer’ demek ne demek? Bu tam bir aymazlıktır. Gelinen süreçte madde madde elimizdeki veriler ve Bakan’ın iddiaları odaklı bir sunum gerçekleştireceğim sizlere.

*İçişleri Bakanı, 23 Aralık’ta attığı tweeti başından sonuna inceleyin. Böyle bir İçişleri Bakanı ne usulü, ne tarzı, ne anlayışı var.

*Bu tweeti ile belediyemizle terör arasındaki iltisaklı madde madde yazarak yine iddia etti. Konu yargıya taşınmışken yargıyı etkilemeye, hatta tehdit etmeye yönelik faaliyetlerini sürdürdü. Bu iddialara sessiz kalmamız beklenemezdi.

*Bir örnek vereyim. Mesela İBB olarak İstanbul Valiliği’ne Kasım 2019’da bünyemize alacağımız bir memur için arşiv araştırması talep etmişiz.

*Valilik de 30 Aralık 2019’da verdiği yanıtta Anayasa Mahkemesi kararına göre bu evrakı isteyemezsiniz demiş. Yazıyı işlemsiz olarak bize iade etmiş. Arkadaşlar size bunun gibi birkaç yazışmayı daha kitlerinize koyduk.

*AYM, 28 Kasım 2019’dan, yani yasa çıkan 18 Nisan 2021’e kadar Bakan’ın “Yapmamışlar” dediği araştırmanın yapılmasını zaten yasaklamıştı. AYM’nin yasak kararı olan 17 ayda, İBB’nin iştirak şirketlerine 11 bin kişi işe alındı.

*İBB, İSKİ ve İETT’de alınanları da sayarsınız 13 bin civarında çalışanın işe girdiğini görüyorsunuz.

*Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yasaktı. Ocak 2021 tarihli sizin elinizde. Bizzat kendisi, bu evrakları istemeyin diye resmi yazı yazmıştı.

“BİZ KUZU DEĞİLİZ!”

*Kurt kuzuyu yemeye karar verirse ‘suyumu bulandırdın yine’ dermiş. Buradan Bakan’a söylüyorum. Biz kuzu değiliz.

Bu ülkede adaletin yerini bulacağına inanan ve bunun mücadelesini kararlılıkla veren insanlarız. Peki yeni yasa çıkınca İBB, arşiv ve güvenlik araştırmaları konusunda üzerine düşeni yapmış mıdır? Evet yapmıştır.

*Yasak kararı öncesi beş aylık ve yeni yasa sonrası 8 aylık, toplam 13 ayda işe giren 7 bin 500 kişi için arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması talep ettik.

*Eski İBB yönetiminde işe alınan 4 bin 116 çalışandan eksik olduğunu gördüklerimizi de arşiv ve güvenlik soruşturmalarını talep ettik.

*Bu talebimizin 9 bin 617’sine cevap aldık. 660 kişinin arşiv araştırması içinse bir yıldır cevap bekliyoruz. 30 günde cevaplaması gereken 660 kişi için, müfettiş 25 bin 365 kişinin sorgusuna 5-6 ayda ulaşabiliyor. Demek ki isteyince olabiliyormuş.

*Eski başkan Mevlüt Uysal ve Sayın Vali Ali Yerlikaya’nın 4 bin 116 kişiden 1800’ü için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması istenmemiş. Hem de o dönemde AYM’nin yasak kararı yoktu. Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi de bizim gibi hileci mi oluyor?

*’İşe alınacak personelin adli sicil kaydı…’ Yani bildiğimiz adıyla sabıka kaydı ‘e-devletten alınırken kamu seçeneceği seçilmeliydi. Bakan böyle söylüyor. Ama çoğu özel sektör olarak kayıt aldı, hülle yöntemini kullandılar’.

*Bakan Bey yine saçmalamaya devam ediyor. Bizim hülle yöntemi kullandığımızı, işe alımla ilgili kamuyu seçmediğimizi iddia ediyor.

*Eğer dediği gibi hülle yöntemi kullanılmışsa, bizden önceki altı ayda, yani Mevlüt Uysal ve Ali Yerlikaya döneminde işe alınan 1400 kişinin de adli sicil kaydının özel sektör seçeneğinden alınmış olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani siz partinizin eski belediye başkanına da mı hülleci diyorsunuz?

*Bakan Bey, siz değil arşiv araştırması, adli sicil kaydında silahlı terör örgütü üyeliği, bombalı terör eylemi gibi suçları olanları istihdam etmişsiniz.

*2017’de işe aldığınız A.T., Temmuz 2018’de işe aldığınız R.A. bunlardan birkaçı. 2018 kasım ve aralık ayında işe alınan IBDA-C üyesi çalışanların iş akitlerini de biz feshettik.

*Bize yaptığı suçlamaların bir kaynağı var ise, aynı suçu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da işlemiştir. Aslında pandoranın kutusu açılmıştır.

*Uysal döneminde işe alınan Y.Y. ve O.Ç. nasıl oldu da hassas gözlerinizden kaçtı? Bakın arşiv araştırması demiyorum, sabıka kaydı diyorum. Ne yazıyor?

*Silahlı terör örgütüne üyelik, silahlı terör örgütü yöneticiliği diyor. Bu iki kişinin de işten çıkarılışı bizim dönemimizde yapılmıştır.

*6 Mayıs ve 29 Mayıs 2019’da işe alınan ve biz işe başlayınca fark ettiğimiz 6 çalışanın FETÖ iltisaklı çıkmasını nasıl değerlendireceklerdir?

*Medyaya yansıyan 500 küsur sayfalık rapor henüz bize ulaşmadı. Duyumlarımıza göre bu raporda hakkında işlem yapılması istenen kişiler sadece ve sadece ben ve benim dönemimde eski / yeni yönetici arkadaşlarım.

“GÖK KUBBEYİ BAŞINIZA YIKARIZ”

*Eğer savcılığa sunulan raporda eski başkan Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi ve onların yöneticileri hakkında da işlem talep edilmişse bir lafım yok.

*Unutmayın, altını tekrar çiziyorum. O raporda sadece İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa gök kubbeyi başınıza yıkarız.

*Bakan Bey, kendi yaptığın hatalarla partili diğer arkadaşlarının da başını yaktın haberin olsun.

*Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşi FETÖ üyesi ve yurt dışında firari. 6 yıldır yaz tatilinde bile gelemez olduğunu biliyoruz.

*Çataklı’yı 2018’de yardımcınız olarak atayınca siz de bir FETÖ iltisaklısının yakınına jest mi yapmış oluyorsunuz?

*Çataklı’nın firari kardeşi nedeniyle FETÖ iltisaklısı olmasından yola çıkarak bu göreve getirilmesi, sizin de terör örgütüne yaptığınız jest midir?

*Bu kişiyi göreve getiren Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Konuşmam boyunca anlattığım görev ihmalleri zincirinin sorumlusu da odur.

“HEM AKP’Yİ HEM İKTİDARI REZİL ETTİ”

*Sayın Cumhurbaşkanı ya kaosa razı geleceksiniz ya da İçişleri Bakanlığı koltuğuna yüzünüzü kızartmayacak birini oturtacaktır. Sayın Soylu olmamıştır, olamamıştır.

*Olmamıştır bu adam, net. Siyasi körlüğe gerek yok. İçişleri Bakanlığı kapasitesi yok. Onlarca kez hem AKP’yi hem iktidarı rezil etti. Üstelik bizim bildiklerimizin sizin bildiklerinizin yanında esamesi okunmaz.

BEŞTEPE’DE TOPLANTISI İDDİASI

*Ben de bir bakan olduğunu duydum. Eğer varsa böyle bir bakan o masada, bu bakan kimdir? Aklınıza kim gelir?

*Bazıları İBB Başkanı niçin Cumhurbaşkanı'na ithafken konuştu diye ses çıkarabilir. Tabii ki diyeceğim, ben kendilerinin 25 yıl önce oturduğu belediyenin makamında oturuyorum.

*Kendisine yapılan hukuksuzlukla görevden alındığı sürecin misli misli fazlasını yaşıyorum. Kendisine görevdeyken yapıldığını iddia ettikleri engellemenin bin mislini yaşatıyorlar bana. Ben bunları ifade etmek zorundayım.

*Aynı zamanda 40 haneli köyde doğmuş, cumhuriyetin okullarında okumuş, dünyanın en önemli kentlerinden birine belediye başkanı olmuş kişiye siz terör soruşturması açarsanız ben kıyameti koparırım.

* Soylu'nun iş tutuşuyla ilgili, MOBESE kamerasından, daha önce açtığı soruşturmalara, ifade biçiminden, diline, seçimlerde evet 700 terörist tespit ettik deyip açıklama yapıp yargılamadan sonra sıfır ceza alan kişinin olduğu bir sürece baktığımızda muhatabımızla ilgili söylenecek sözlerin çok azını söylediğimizi anlayabilirsiniz.

*Kendisini şikayet edeceğim tek merci sayın Cumhurbaşkanı'dır. Ben de onu yapıyorum. Ekrem İmamoğlu hedeftir. Ekrem İmamoğlu onların iktidar anlayışlarının, rant kaynaklarının merkezini söküp almıştır.

#Ekremİmamoğlu #SüleymanSoylu #İçişleriBakanı
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