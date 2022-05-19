banner314

banner325

Son Dakika

İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na destek; Düşünce suçu diye bir şey olmaz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs’ın 103’üncü yıldönümünde, 24 farklı üniversiteden gençlerle buluştu. İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yıllar önce attığı twetlerden dolayı verilen cezaları örnek göstererek. “Verilen bu cezalar, toplumun vicdanını paramparça ediyor. Düşünce suçu diye bir şey olmaz" dedi. 

İSTANBUL 19.05.2022, 20:41 Murat Aydın
İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na destek; Düşünce suçu diye bir şey olmaz

BAKIRKÖY / İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs’ın 103’üncü yıldönümünde, 24 farklı üniversiteden gençlerle buluştu. 1961 yılında eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşları, 1972’de ise Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarının toplumsal vicdanı yaraladığına dikkat çeken İmamoğlu, yakın dönemden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şiir okuduğu için, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yıllar önce attığı twetlerden dolayı verilen cezaları örnek gösterdi. “Verilen bu cezalar, toplumun vicdanını paramparça ediyor” diyen İmamoğlu, “Efendim, ‘Dünkü sana, bugünkü bana, yarınki sana.’ Yok öyle bir şey. Sen, ben yok. Adalette sen, ben diye bir şey olmaz. Adalet hepimize ait. Ve birçok mevzu da artık ‘sen’, ‘ben’ değiliz zaten; biziz. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi bakış açısında olursa olsun; düşünce suçu diye bir şey olmaz. Ve bundan ceza alan her kişi, her insan, bu ülkenin adalet tarihine, hukuki sürecine kara leke olarak iz bırakır. Başka hiçbir şey olmaz” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’ncü yıl kutlamaları kapsamında, 24 farklı üniversiteden gelen gençlerle Florya’da buluştu. İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Yerleşkesi’nde gerçekleşen buluşmada, İBB’nin gençlere yönelik çalışmalarından örnekler sundu. Gençlerin toplumun pek çok kesiminden daha fazla özgürlük ve adalet istediğinin farkında olduklarının altını çizen İmamoğlu, “Ülkede özgürlükler tırpanlanıyor ve adalete olan inanç azalarak vicdanları yaralıyor. Haksızlık ve hukuksuzluk kime yapılırsa yapılsın, kötü bir şey. Sorgulamadan, anlamadan, anlaşamadan, dinlemeden, okumadan, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyoruz” dedi. 

MENDERES VE GEZMİŞ ÖRNEKLERİNİ VERDİ

1961 yılında eski Başbakanlardan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan; 1972’de ise Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilmelerinin toplumsal vicdanı yaraladığının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“On yıllar geçmesine rağmen, vicdanlarda o kararı verenler hapsedildi. Ve biz hala bu kötü kararlarla adaletin sıkıntıya uğradığı süreçler sonrasında, ne yazık ki o dönemi yargılıyoruz ve üzülüyoruz. Bu tür ortamları yaşayalım, istemiyoruz. Bugün, ülkeye seçilerek yıllarca hizmet ediyor -beğenin, beğenmeyin- bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bir şiirden dolayı yargılandı ve hapse atıldı. Bir şiir okuduğu için. Peki Twitter'da 10 küsur yıl önce bir twet attı diye de bugün Canan Kaftancıoğlu hapsedilmeye ya da cezalandırılmaya çalışılıyor. Bu vicdana sığmaz. Onun için verilen bu cezalar, toplumun vicdanını paramparça ediyor. Efendim, ‘Dünkü sana bugünkü bana, yarınki sana.’ Yok öyle bir şey. Sen, ben yok. Adalette sen, ben diye bir şey olmaz. Adalet hepimize ait. Ve birçok mevzu da artık ‘sen’, ‘ben’ değiliz zaten; biziz.”

“GEZİ DAVASI KARARI ADALET DUYGUSUNU SARSTI”

Gezi davası kararlarının ve Kaftancıoğlu’na benzer şekilde siyasi düşüncelerinden ve fikirlerinden dolayı yargılanarak cezalandırılmaya çalışılan insanların durumunun gençlerin adalet duygusunu sarstığına vurgu yapan İmamoğlu, şöyle konuştu: 

“Siz gençlerin, gelecek kuşakların daha adil, daha özgür yaşanabilir bir kente kavuşması için emek vermiş insanlar bu insanlar. Ben tanıyorum onları. Bir tanesi benim 10 yıldır danışmanlığımı yapan, 3 yıldır Daire Başkanlığımı yapan Tayfun Kahraman. Dünya iyisi, şehir plancısı, hayatını mesleğine adamış. Yani bir park daha yok olmasın deyip, diyalog isteyen, konuşan, o dönemde bir meslek odasının başkanlığını yapan can arkadaşım, yoldaşım; 18 yıl hapis cezası alıyor. Yok böyle bir şey. Ben 13 yılına şahidim bu insanın; yargılandığı dönem de içinde. Dolayısıyla böyle vicdanlara sığmayan kararlar, hukuku hiçe sayarak verilen bu cezaların adaletle ilgili kararlar değil, siyasi karar olduğunu ben biliyorum. Çok net biliyorum. Ve ben yüzünüze bakarak, gözlerinize bakarak şunu söylüyorum: Hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi bakış açısında olursa olsun; düşünce suçu diye bir şey olmaz. Ve bundan ceza alan her kişi, her insan bu ülkenin adalet tarihine, hukuki sürecine kara leke olarak iz bırakır. Başka hiçbir şey olmaz.”

“SUSALIM, SİNELİM İSTİYORLAR”

Ortada bir suç olmadığına, 16 milyonun rahat ve onurlu bir yaşama kavuşması için verilen mücadelenin cezalandırılmaya çalışıldığına dikkat çeken İmamoğlu, “Bunun üzerinden tüm topluma da bir mesaj vermeye çalışılıyor: Susalım, sinelim, bize dayatılan bir kadere razı olalım. Hak temelli bir yaşam talep etmemiz istenmiyor. Ama çok net ifade edeyim; bunu asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Hayallerinizden ve ideallerinizden asla vazgeçmeyin. Pes etmeyin” dedi. Bugünlerin geçeceğini kaydeden İmamoğlu, “Geçmesi için soluğumuz kesilmeden de mücadele ediyoruz. Sizlerin daha iyi bir Türkiye'de, daha iyi bir ortamda var olmanız, size daha güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Bu anlamda her şeyi birlikte başarmak istiyoruz ve bunu başaracağımıza da inanıyorum. İstanbul için çalışma üretmeye de devam edeceğiz. Bu kente, bu ülkeye hak, hukuk, adalet ve liyakat yeniden gelene kadar da durmayacağız. Yorulsak da durmayacağız. Zira o kadar yorulacağımız bir zamanın kaldığını da düşünmüyorum. Çok yakın zamanda bu değişimi hep beraber başaracağız” diye konuştu. 

“FAZLA DEĞİL, BİR YIL DAHA DİKKATLİ OLUN”

Mustafa Kemal Atatürk'ün “Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman, milletimiz yükselecektir” sözlerinden alıntı yapan İmamoğlu, “Fikri hür, vicdanı hür nesiller diye tariflemiştir gelecek nesli. Bu milletin hürriyetine ne kadar düşkün olduğunu, birçok sözünde söylemiştir. Hangi çılgın bizi zapt edebilir? Mümkün mü? Edemez. Kimse bizi baskı altında tutamaz. Lütfen konuşun. Fikirlerinizi söylemekten imtina etmeyin. Ve tabii ki doğru zeminlerde. Dikkatli olun. Fazla değil, bir yıl daha dikkatli olun. Ondan sonra daha özgür fikirlerinizi ortaya koyacaksınız” ifadelerini kullandı. “Gençlerin her türlü fikri benim başımın üstündedir” diyen İmamoğlu, “Siz talep edeceksiniz, beraber tartışacağız olabilirliğini, olamazlığını. Ve doğru olanları hep beraber yine ortak akılla karar verdiğimiz süreçlere dair adım atacağız. Bunları harekete geçirmek için de çalışacağız. Siz eleştireceksiniz, biz düzeltmek için çaba göstereceğiz. Gözümüz, kulağımız sizlerde olacak” şeklinde konuştu. 

İmamoğlu, konuşmasının sonunda salonu dolduran gençlerle birlikte özçekim yaptı.  

#ekrem imamoğlu #düşünce suçu #Canan Kaftancıoğlu #gençler #19 mayıs
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 19 Mayıs 2022
İmsak 03:47
Güneş 05:36
Öğle 13:06
İkindi 17:02
Akşam 20:25
Yatsı 22:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir