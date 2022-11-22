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İmamoğlu'ndan 2023'ün ilk aylarında; 100 günde 100 Proje planı

İBB, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi’nin temelini atarken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tepeden tırnağa yenilenen Altayçeşme Parkı yeniden hizmete açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023’ün ilk aylarında, ‘100 Günde 100 Proje’ kampanyasını başlatacaklarını duyurdu.

İSTANBUL 22.11.2022, 13:28 22.11.2022, 13:39 Murat Aydın
İmamoğlu'ndan 2023'ün ilk aylarında; 100 günde 100 Proje planı

İSTANBUL - MALTEPE / İBB, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi’nin temelini atarken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tepeden tırnağa yenilenen Altayçeşme Parkı yeniden hizmete açtı. “Altyapıdan ulaşıma, yeşil alanlara, eğitimden istihdama, sağlıktan çevreye, İstanbul'un her noktasında iş üretiyoruz” diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İş üretmenin keyfi bir başka. Belediyeciliğin kutsallığı da buradan geliyor. Yani insanına hizmet, çocuğuna, kadınına, erkeğine; herkese hizmet çok kıymetli. O bakımdan biz, bu hizmette hiçbir engel tanımayız” ifadelerini kullandı. 2023’ün ilk aylarında, ‘100 Günde 100 Proje’ kampanyasını başlatacaklarını duyuran İmamoğlu, “İddiayla söylüyorum ki; bir beş yıl içerisinde İstanbul'a bu kadar hizmetin başka bir dönem yapıldığını göremeyecek kimse. O kadar iddialıyız, o kadar dayanışma içerisindeyiz. Allah'ın izniyle, bu işi de hep birlikte başaracağız” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maltepe’nin en kalabalık mahallelerinden Fındıklı’nın çehresini değiştirecek 2 proje için tören düzenledi. Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi’nin temeli atılırken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tepeden tırnağa yenilenen Altayçeşme Parkı yeniden hizmete alındı. Temel atma ve açılış töreninde; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay birer konuşma yaptı. 

“DEVLETİMİZİN İŞİ, MUTLAK BİR PROTOKOLE BAĞLI OLMALI”

Göreve geldikleri andan itibaren, İBB’nin birçok kurumla yaptığı işlerde, protokol eksiklikleri ve sıkıntıları olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Ne ilginçtir ki, bazı ilçelerde inşaatlara başlanmış. Örneğin; Hazine’ye ait bir arazi üzerinde işe başlanmış, ama ilgili kurumla hiçbir iş birliği protokolü yok. Örneğin; bir ilçe belediyesinin arazisinde bir işe başlanmış, yapılan projenin ileride nasıl kullanılacağına dair bir uzlaşma metni yok. Ne tesadüftür ki, bu yapılan işlerin olduğu ilçelerin de hiçbirisi bir başka siyasi partiye de ait değil. Yani her birisi, belli ilçelere odaklı yapılmış işler. Tabii devlet işi, öyle olmaz. Devletimizin işi, kamunun işi, mutlak bir protokole bağlı olmalı. Yarınlara sorun devredilmemeli. O bakımdan biz, aldığımız görevle birlikte, bütün ilçelerle oturup, masada sorunları çözen, protokolün karşılığı nedir, onu yapan; hangi tesisi, hangi kurum kullanacak, bize kalan kurumların da yine o bölgedeki dönük hangi fonksiyonlarla hazır hale gelmesini tanımlayan, orada kadınların mı öncelikli talebi, çocukların mı öncelikli talebi var; bunlara bakarak o alanları değerlendiren bir anlayışla süreci yönettik” bilgilerini paylaştı. 

“İSTANBUL'UMUZA EN ETKİLİ HATLARDAN BİRİNİ DAHA HEDİYE ETMENİN GURURUNU YAŞAYACAĞIZ”

Maltepe’de, yine Fındıklı Mahallesi’nde bulunan Çamaşırcı Deresi’nde başlatacakları yeşil alan çalışmalarına da gerekli kamulaştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra başlayacaklarının altını çizen İmamoğlu, “Gerçekten kıymetli bir hizmet olacak. Altyapıdan ulaşıma, yeşil alanlara, eğitimden istihdama, sağlıktan çevreye, İstanbul'un her noktasında iş üretiyoruz. ‘150 Günde 150 Projeyle’, 2022 yılında, birbirinden değerli… İçinde metrolarımız da var… Ki bu yıl sonunda açacağımız bir metronun Maltepe'mize de çok ciddi katkıları olacağını biliyorum. Bostancı-Dudullu hattımız, yaklaşık 14 kilometrelik bu hat, Anadolu yakasının belki de en önemli işlerinden birisi, Kuzey-güney hattında, insanları denize kadar indiren, çok kıymetli bir metromuz olacak. Sona geldik. Şu anda işletmenin bir kısım deneme sürüşleri yürütülüyor. Dolayısıyla, inşallah bizler, bu sene sonunda çok güzel bir açılışı yapıp, İstanbul'umuza belki de son yıllardaki en etkili hatlardan birini daha hediye etmenin gururunu yaşayacağız. Bu hem Maltepe'ye hem Kadıköy'e hem de Ataşehir'e şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. 

“İŞ ÜRETMENİN KEYFİ BİR BAŞKA”

“İş üretmenin keyfi bir başka” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: 

“Belediyeciliğin kutsallığı da buradan geliyor. Yani insanına hizmet, çocuğuna, kadınına, erkeğine; herkese hizmet çok kıymetli. O bakımdan biz, bu hizmette hiçbir engel tanımayız. Biz, bütçemizi çok ahlaklı bir biçimde kullanırız. Ve kesinlikle önceliğimiz şudur: İnsanlarımızın parasını en bereketli şekilde değerlendirip, en güzel şekliyle insanlarımıza hizmet sunmanın büyük bir keyfini, büyük bir onurunu yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda 2024’ün ilk aylarına, “100 Günde 100 Proje’ gibi yine kıymetli bir çalışmayı da hazır edeceğimizi şimdiden duyurayım. Bu kampanyalarımız, görev bitene kadar devam edecek. İddiayla söylüyorum ki; bir beş yıl içerisinde İstanbul'a bu kadar hizmetin başka bir dönem yapıldığını göremeyecek kimse. O kadar iddialıyız, o kadar dayanışma içerisindeyiz. Allah'ın izniyle, bu işi de hep birlikte başaracağız. İnsanı insana odak alan, ayrımcılığa hiçbir zaman fırsat vermeyen, ahlaklı ve liyakatli bir yönetim anlayışıyla, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek bambaşka bir gurur. Yüzüncü yılına gittiğimiz Cumhuriyet’imizin, yüzüncü yılında bir arada olacağımız 2023’te, bütün güzellikler, bütün iyi değişimler ve dönüşümler bizimle olsun. Umuyorum ki; biz, bu yüzyıla layık işler yapan yöneticiler olalım. Sizler, halkımızla birlikte, milletçe hem bu yüzyıla layık hem de önümüzdeki yüzyılın kıymetli hazırlayıcıları olalım. Çocuklarımıza ve gençlerimize çok özel yılları hep birlikte hazır edelim.”

KILIÇ: “İBB’DEN KİMSENİN BİZİ ZİYARET ETMEDİĞİ BİR 5 YIL YAŞADIK”

Temeli atılan Yaşam Merkezi’ne kavuşacak Fındıklı Mahallesi’nin, Maltepe’nin en kalabalık mahallelerinden biri olduğunu aktaran Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Görev sürem içerisinde, zaman zaman Fındıklı'da dolaştığımda, muhtarımızla bir araya geldiğimizde, hemşehrilerimizle, esnafımızla bir araya geldiğimizde, buldukları her boş alanı Maltepe Belediyesi'nin arsası zannettiği için vatandaşlarımız, ‘Başkanım, buraya bir park yap’ diye sürekli telkinlerde ve önerilerde bulunuyorlardı. Ne yazık ki bu alanların hiçbirisi bize ait değildi ve her defasında çaresiz bir şekilde, şu anda üzerinde bulunduğumuz alanın bir an önce bir sosyal tesise kavuşturulması için geçen dönem epey çaba sarf ettik. Ne yazık ki o dönem fazla gücümüz yetmedi. Söylemiştim, birileri alınmıştı ama; bir defa olsun Büyükşehir’den kimsenin bizi ziyaret etmediği bir 5 yıl yaşadık. Bu dönemse, sevgili Başkan’ımız İmamoğlu, İstanbul'a, 16 milyona birden eşit, adil, aynı mesafede hizmet anlayışının sonucunda, neredeyse her iki haftada bir Maltepe'ye geliyor ve Maltepe halkının temel sorunlarını, İBB çalışanlarıyla Maltepe Belediyesi'nin bürokratları, el birliği, güç birliği yaparak çözmek için adeta yarışıyorlar” dedi. 

ALPAY: “BÖLGE HALKINDAN GELEN TALEPLER ETKİLİ OLDU”

3 bin 250 metrekare alan üzerine kurulacak Sosyal Yaşam Merkezi’nde, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak ve onlara destek olacak farklı birimlerin bulunacağını aktaran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, projenin önümüzdeki sonbaharda tamamlanacağı bilgisini paylaştı. Bölge halkından gelen talepler doğrultusunda tepeden tırnağa elden geçirilerek yeniden düzenlenen Altayçeşme Parkı’nın 13 bin 221 metrekarelik yeşil alana yer verilerek yenilendiğini belirten Alpay, her iki projenin de Maltepe Belediyesi ile imzalanan “ortak hizmet protokolü” kapsamında hazırlandığını kaydetti.

#maltepe #istanbul #Ekremİmamoğlu #Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç
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