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İmamoğlu İstiklal'da yaralananları hastanede ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan vatandaşları, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hasta yataklarında ziyaret etti.

İSTANBUL 14.11.2022, 15:01 Murat Aydın
İmamoğlu İstiklal'da yaralananları hastanede ziyaret etti

BEYOĞLU / İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim İstiklal Caddesi’nde dün gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrasında yaralanan vatandaşları hasta yataklarında ziyaret etti. “Teröre karşı kol kola olacak 16 milyon insanımız var” diyen İmamoğlu, İstiklal Caddesi esnafına “geçmiş olsun” ziyaretlerinde bulundu. İmamoğlu, “Bu acıları, bu yasları yaşarken hayatın devam ettiğini ve barışa, huzura dönük, terörizme dönük dimdik ayakta durduğumuzu, kol kola olduğumuzu, orada esnafımızı ziyaret ederek göstereceğim. İnanıyorum ve biliyorum ki, 16 milyon hemşerimiz aynı duyguyla, omuz omuza” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan vatandaşları, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hasta yataklarında ziyaret etti. Başhekim Prof. Dr. Kaan Gideroğlu’ndan yaralılarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, hastane çıkışında gazetecilere şu açıklamayı yaptı: 

“TERÖRÜ KINIYORUZ”

“Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Ne yazık ki, hepimizi çok üzen bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Elbette ki terörü kınıyoruz. Allah, memleketimizi ve memleketimizin insanlarını, terör örgütlerinden ve terörist saldırılarından korusun. Dün, üzücü bir biçimde İstiklal Caddesi'nde can kayıpları yaşadık. Onların yasını tutuyoruz. Tabii ki çok üzüldük. Kaybettiğimiz canlar, bizim canlarımız. Kim olurlarsa olsunlar, terör saldırısında yitirdiğimiz kim olursa olsun bu memlekette, bu memleket sınırları içerisinde, bizim canlarımız. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hastanede ziyarette bulunduk. Durumları oldukça iyi yaralılarımızın. Diğer hastanelerdeki yaralılarımızla ilgili de sürecin gayet iyi işlediği bilgisi verildi. Dolayısıyla katkısı olan bütün hekimlerimize, hastanelerimize de yürekten teşekkür ediyorum.”

“HER SABAH İSTİKLAL CADDESİ ESNAFINI ZİYARET EDECEĞİM”

“İstanbul'da, teröre karşı ve bu tür terörist saldırılara karşı, bu şehrin ve ülkemizin barışı ve huzuru için kol kola olacak 16 milyon insanımız var. Bir yandan tabii ki yasımızı tutarken, bir yandan yaralılarımızın şifası için dua ederken, bugün birazdan İstiklal Caddesi'ne gideceğim ve orada esnafımıza hayırlı işler dileyeceğim. Bu acıları, bu yasları yaşarken hayatın devam ettiğini ve barışa, huzura dönük, terörizme dönük dimdik ayakta durduğumuzu, kol kola olduğumuzu, orada esnafımızı ziyaret ederek göstereceğim. İnanıyorum ve biliyorum ki, 16 milyon hemşerimiz aynı duyguyla, omuz omuza. Ve bu esnafımızla buluşmayı, önümüzdeki günlerde de yarından itibaren her sabah devam ettireceğim. Sabah 1 saat, 1,5 saat burada yürüyüşlerimi yapıp, esnafımızla kol kola olup, çaylarını, kahvelerini içip, günlere mutlu ve umutlu başlamaları için mücadelemi ortaya koyacağım. Eminim ki, emin olunuz ki, bu yaraları hızlıca saracağız. Allah'ın izniyle, ülkemizin ve şehrimizin huzurlu bir biçimde, önümüzdeki günlere ve yıllara devam etmesi için kol kola mücadele edeceğiz.”

“SAKSI” YANITI: “SAKSILARA SUÇ BULMAK DEĞİL DE SAKSILARI BİR ARADA ÇALIŞTIRMAMIZ LAZIM”

Hastaneden yürüyerek Taksim Meydanı’na ulaşan İmamoğlu, İstiklal Caddesi üzerindeki esnafa tek tek uğrayarak baş sağlığı diledi. İmamoğlu, ziyaretleri sırasında, Halk TV’de canlı yayınlanan “İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah” programına bağlandı. İmamoğlu, Küçükkaya’nın, İBB’ye ait sokak saksılarının bombalı saldırı sonrasında kaldırılmasıyla ilgili soruya, “Şu anda bu bir konu mudur, konuşulmalı mıdır? Çok üzücü. Ben bu sabah buraya, çevreyi gözlemek ve gözetlemek için geldim. Burada vatandaşlarımızla Taksim’de, huzur için, barış için moral verelim, esnafın yüzü gülsün diye geldim. Her sabah geleceğim. Süreç normalleşene kadar, her sabah geleceğim. Esnafımızla çayımızı içeceğim. Kahvemizi içeceğim. Herkesi bekliyorum. Biz, bugünlerde bir arada olmalıyız. Ama kalkıp da bir saksıya kusur bulma kafası, doğru bir kafa değil. Akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak, doğru bir kafa değil. Sağlıklı düşünmeye davet ediyorum. Bu türlü düşünceye sahip olanları da Allah’a havale ediyorum. Allah, yardımcıları olsun. Bir arada, ortak akılla, saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım. Ona göre doğru kararlar vermemiz lazım. Allah yardımcımız olsun” yanıtını verdi. 

ANMA NOKTASINA KARANFİL BIRAKTI

Terör saldırısının gerçekleştirildiği noktaya konumlandırılan anma noktasına karanfil bırakan İmamoğlu, burada da “Terörizme karşı, terör örgütlerine karşı dimdik, 16 milyon İstanbullu var İstanbul'da. 86 milyon milletimizle beraber, milletçe, omuz omuza mücadele vereceğiz ve hiçbir zaman asla terörizmin bu hamlelerine karşı yüzümüz aşağı eğilmeyecek. İstanbul'umuzun göz bebeği İstiklal Caddesi'ndeyiz. İstanbul'a turistleri, şehrimizin misafirlerini ve şehrimizin insanlarını, dünden daha güvende oldukları bir ortamda ağırlamanın üzerimize düşen sorumluluğunu ortaya koyacağız. Kimse bundan kuşku duymasın. Terörizmi, terör örgütlerinin dün en üst seviyede kınadığımız gibi, şimdi de kınıyoruz. Allah, milletimizi korusun. Bizler omuz omuzayız, yan yanayız. Devletimizin her kurumuyla, her birimiyle bir arada mücadelemizi vereceğiz” açıklamasında bulundu.

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