İBB’den Deniz Ulaşımı'nda önemli hamle... Toplu taşımada 7 deniz hattı daha

İstanbul’da deniz ulaşımının yaygınlaştırılması ve toplu taşıma entegrasyonunun sağlanması amacıyla 7 yeni deniz hattı oluşturulacak. UKOME’den oy birliğiyle geçen kararla; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç’e kıyıya paralel ve iki kıtayı birleştiren seferler konulacak. Deniz ulaşımını kısa vadede yüzde 17 artıracak kararla, İstanbullular daha hızlı ve daha konforlu yolculuklar yapacak.

İstanbul’un doğudan batıya uzanan coğrafyası, iki kıtayı birleştiren ve ayıran doğal yapısı, toplu ulaşımda deniz yolunu daha etkin kullanmayı zorunlu kılıyor. Kentsel canlılık, sosyo-ekonomik ve kültürel zenginlikle 7/24 yaşayan kentte; toplu ulaşım entegrasyonunu artıracak yeni bir planlama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her iki yakadaki raylı sistem ve otobüs taşımacılığını entegre etmek amacıyla, UKOME’ye 7 ayrı yeni deniz hattı oluşturulması teklifi sundu. Bir deniz şehri olan İstanbul’da, ulaşımda denizin payını artıracak teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Kıyıya paralel ve iki kıta arasında yapılacak yeni seferlerle, deniz ulaşımının şehrin geneline yayılması, toplu ulaşımda deniz ve kara entegrasyonu sağlanarak erişilebilirliğin artırılması, çevreci, hızlı ve konforlu bir yolculuk sunulması amaçlanıyor.



İstanbul’da 48 hatta yapılan deniz yolu seferleriyle günlük ortalama 230 bin olan yolculuk yapılıyor. Eklenen bu 7 hatla, kısa vadede deniz yolculuğunun yüzde 17 artırılarak 270 bine çıkartılması hedefleniyor.

DENİZ ULAŞIMINA EKLENEN YENİ HATLAR

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp

Avcılar-Bakırköy-Kadıköy

Avcılar-Bostancı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Çengelköy-Kabataş

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş