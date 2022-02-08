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İBB Süleymaniye'nin önünde yükselen yurt inşaatını mühürlendi

İBB, Süleymaniye’nin siluetini olumsuz yönde etkileyen yurt inşaatını ilçe belediyesine tanınan sürede resmi işlem yapmaması üzerine mühürledi. Uygulamanın durdurulmaması nedeniyle Yapı Tatil tutanağı düzenleyen İBB ekipleri, inşaat çalışmalarını durdurdu. 

İSTANBUL 08.02.2022, 22:07 Murat Aydın
İBB Süleymaniye'nin önünde yükselen yurt inşaatını mühürlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii’nin görünümünü etkileyen ve yürürlükteki imar planına aykırı şekilde devam eden inşaatı mühürledi. İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten ve İBB Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği işlem, ilçe belediyesine mevcut uygulamanın durdurulması için verilen sürenin bitiminde gerçekleştirildi. Yapılan işlemle ilgili bilgilendirmede bulunan Ramazan Gülten, imar planı koşullarına uygun olmadığıyla ilgili tespitleri ve projenin İBB tarafından onaylanmamış olması nedeniyle müdahale etmek zorunda kaldıklarını söyledi. 

“İŞLEM YAPILMAZSA YIKMAK DURUMUNDA KALIRIZ”

Fatih Belediyesi’nden bir yazıyla gerekli işlemlerin yapılmasını istediklerini kaydeden Gülten, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ndan gelen yetki ile işlem yapılmaması nedeniyle inşaatı durdurduklarını kaydetti. Sürecin devamıyla ilgili açıklamada bulunan Gülten, “Bundan sonraki süreç encümen kararı alınacak. Encümen bir karar alacak ve ilgililerine bir aylık bir süre vereceğiz. Gerekli yasal koşulların mevzuata uygun hale getirilmesini talep edeceğiz. Yapılmaz ise yıkım kararı almak durumunda kalacağız” dedi.

VERİLEN SÜREDE RESMİ İŞLEM YAPILMADI

İBB, 25 Haziran 2021 tarihinde ruhsat onayı verilen inşaat alanına ait avan projesinin, onaylı olmadığını tespit etti. Tespit üzerine Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB), 3 Şubat 2022’de 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulundan bir yazıyla çalışmanın durdurulmasını istedi. Aynı tarihte İBB İmar Müdürlüğü de Fatih İlçe Belediyesine mevcut uygulamanın durdurulması için yazı yazdı. Resmi yazışmada yapı ruhsatının iptal edilmesi, telafisi mümkün olmayan durumların ortaya çıkmaması için inşai faaliyetin devamına müsaade edilmemesi ve yapılan işlemlere ait bilgi ve belgelerin 3 (üç) gün içerisinde İBB’ye iletilmesi istendi. Resmi işlem yapılmaması halinde de 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı hatırlatıldı. 

KORUMA KURULU’NDAN ACİL DURDURMA İSTENDİ

4 Numaralı Koruma Bölge Kuruluna yazılan yazıda ise Ada Avan Projesinin İBB Başkanı tarafından onaylanmadığının, onay süreci tamamlanmadan imalata geçildiğinin, söz konusu yapının UNESCO Dünya ve Mirası alanı içerisindeki Süleymaniye bölgesinde bulunmasının altı çizildi. Bu gerekçelere ek olarak Kentsel Arkeolojik Sit alanında kalması ve Süleymaniye Camisi siluetini, şu anki haliyle olumsuz etkilemesi nedenlerinden dolayı acil durdurma istendi. 

#süleymaniye #fatih belediyesi #ibb #ilimyaymacemiyeti
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