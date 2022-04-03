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HAYVANSEVERLER 3 NİSAN’DA TEPEÖREN’DE!

İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinde gerçekleşecek programda “Köpeklerle İlk Temas Ve Doğru İletişim Atölyesi” yapılacak.

İSTANBUL 03.04.2022, 09:11 Murat Aydın
HAYVANSEVERLER 3 NİSAN’DA TEPEÖREN’DE!

İstanbullu hayvanseverler, Dünya Sokak Hayvanları Günü için İBB’nin Tepeören Bakımevinde bir araya geliyor. İBB ve İstanbul Gönüllüleri iş birliği ile gerçekleşecek programda çeşitli atölye çalışmaları yapılacak. “Sahiplen İstanbul” projesi ile yuva bulan can dostlarımız, yeni ailelerine kavuşacak. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı’nın da katılacağı Dünya Sokak Hayvanları Günü programına tüm İstanbullular davetli. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Gönüllüleri iş birliği ile 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü programı düzenliyor. İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinde gerçekleşecek programda “Köpeklerle İlk Temas Ve Doğru İletişim Atölyesi” yapılacak. Özellikle çocuklara hayvan sevgisinin kazandırılması amacıyla oynanacak “Pati Oyunu”nun ardından, boyama etkinlikleri de düzenlenecek. 

SEMTPATİ UYGULAMASIYLA YENİ YUVALARINA KAVUŞTULAR

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcının da katılacağı programda, hayvan sahiplenmenin önemine de dikkat çekilmesi amaçlanıyor. İBB, İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati iş birliği ile 27 Martta başlayan “Sahiplen İstanbul” Projesi sayesinde yuva bulan can dostlarımız, yeni aileleriyle buluşacak. 

İBB Bakımevlerindeki köpekleri sahiplenmek isteyen hayvanseverler, SemtPati uygulaması üzerinden ön başvuruda bulunabiliyor. Başvuru formunu dolduran İstanbullular, İstanbul Gönüllüleri ve İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda can dostlarına kavuşabiliyor.  “SemtPati” mobil uygulaması, iOS ve Android cihazlardan ücretsiz şekilde indirilebiliyor.

1 YILDA 179 BİN SOKAK HAYVANI TEDAVİ EDİLDİ

İBB, Avrupa Yakası’nda 5, Anadolu Yakası’nda 2 olmak üzere toplam 7 Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ile sokak hayvanlarına hizmet veriyor. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında bakımevlerindeki tüm hayvanların kısırlaştırma, aşı ve antiparaziter uygulamalarını yaparak kayıt altına alıyor. İBB bu çalışmalar kapsamında 2021 yılında; 

179 bin 561 hayvanı muayene ve tedavi etti, 

86 bin 378 hayvana koruyucu aşı uyguladı, 39 bin 834 hayvanı kısırlaştırdı, 

59 bin 868 Hayvanı ise mikroçip uygulayarak kayıt altına aldı,

511 hayvanı ise sahiplendirdi.

Çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmalarına önem veren İBB, 2021 yılı içinde binlerce öğrenciye ulaşarak, hayvan sağlığı ve sevgisi konularında eğitimler verildi.

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