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Gayrettepe- Kağıthane- Havalimanı Metro Hattı& testten geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Gayrettepe- Kağıthane- Havalimanı Metro Hattı'nın ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Kağıthane'den hareket eden metro hattını Bakan Karaismailoğlu kullandı.

İSTANBUL 08.11.2021, 22:41 Murat Aydın
Gayrettepe- Kağıthane- Havalimanı Metro Hattı& testten geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Gayrettepe- Kağıthane- Havalimanı Metro Hattı'nın ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Kağıthane'den hareket eden metro hattını Bakan Karaismailoğlu kullandı.

Gayrettepe İstasyonu’ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hattın 37,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ve toplamda 9 istasyondan oluştuğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin saatte 120 km ile en hızlı metrosu olacak. Akıllı Tünel konseptinin yer aldığı bu metro hattı ayrıca Türkiye'nin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak. Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki hattı 2022 yılı ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Metro Hattı'nın test sürüşüne katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de raylı sistem projeleriyle Kağıthane'nin merkezi konumunu güçlendirdiğini söyledi. Başkan Öztekin; '' Hattımızda işletilecek trenler, önce otomatik, ardından da sürücüsüz çalışacak ve saatte 120 kilometre gibi rekor bir kent içi raylı sistem hızına ulaşacak. Yani ülkemizin en hızlı metrosu olacak. Hat üzerinden günde 600 binin üzerinde yolcu taşınacak. Vatandaşlarımız Kağıthane’den metroya bindiğinde 24 dakika içinde İstanbul Havalimanı’na ulaşabilecek. Bu da ilçemizi başta ulaşım olmak üzere turizm, ticaret ve istihdam konularında çok ileriye taşıyacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli 9 Şubat 2014’te atılan Mecidiyeköy – Kâğıthane – Mahmutbey Metro Hattı da hizmet vermeye başladı. Toplam 15 istasyondan oluşan hat ile Kağıthane’den Mecidiyeköy’e 5 dakikada, Mahmutbey’e 28 dakikada ulaşılabiliyor.'' diye konuştu.

Yüzde 96'sı biten Gayrettepe- Kağıthane- Havalimanı Metro Hattı'nın Kağıthane'den başlayan test sürüşü İstanbul Havalimanı'nda son bularak başarıyla tamamlandı.

#Gayrettepe Kağıthane Havalimanı Metro Hattı
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