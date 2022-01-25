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Beylikdüzü'nde kar temizleme çalışması için 100 araç ve 539 personelle sahada

Beylikdüzü Belediyesi, Karla mücadele kapsamında yaklaşık 100 araç ve 539 personelle gece gündüz demeden çalışan belediye ekipleri; kar küreme, tuzlama, yol açma, gıda desteği ve sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İSTANBUL 25.01.2022, 23:38 Murat Aydın
Beylikdüzü'nde kar temizleme çalışması için 100 araç ve 539 personelle sahada

Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların şiddetli kar yağışı ve fırtınadan etkilenmemesi adına tüm ekipleriyle sahada. Karla mücadele kapsamında yaklaşık 100 araç ve 539 personelle gece gündüz demeden çalışan belediye ekipleri; kar küreme, tuzlama, yol açma, gıda desteği ve sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şimdiye kadar tüm ana arterleri açan belediye ekipleri, ara sokaklarda da çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yerel yönetim olarak elimizden geldiğince çaba ve gayret içerisindeyiz. Komşularımdan ricam, evlerinde olsunlar ve mecbur olmadıkça dışarıya çıkmasınlar. Beylikdüzü’nde her şey kontrol altında.” çağrısında bulundu.

Kar yağışı ve fırtınanın etkisini artırmasıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, yaklaşık 100 araç ve 539 personelle vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını yürüten karla mücadele ekipleri, şimdiye kadar 202 km yol açtı. Kar yağışının hızla etkisini artırmasıyla birlikte yolda kalan 262 araç ekipler tarafından kurtarılırken, dışarıda zor durumda kalan 281 vatandaşa da destek sağlandı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle evlerine ulaşamayan ve yolda kalan vatandaşlara gıda desteği de sağlayan ekipler, 2 bin kişilik çorba ve ekmek hazırlayarak dağıtıma başladı. Sosyal medya ve çağrı merkezi üzerinden de etkili bir süreç yöneten belediye, karla ilgili gelen bin 600 ihbarın yüzde 80’lik kısmını hızla çözüme kavuşturdu.

“Beylikdüzü’nde her şey kontrol altında”

Hem gece hem de gün içerisinde ekipler tarafından yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek bilgi alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, metrobüs meydanında gerçekleşen çorba dağıtımına da katıldı. Başkan Çalık, “Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezimizde, arkadaşlarımızla birlikte hareket planımızı yaptık. Ana arterlerin büyük bir kısmı açık ve trafikte büyük bir oranda akışkanlık sağlanmış durumda. Vatandaşlarımızın biraz daha sabretmesini rica ediyorum. Ara yollara da girecek ve oraları da açacağız. Beylikdüzü’nde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Sıcak yemek dağıtımının yanı sıra can dostlarımızla ilgili beslemelerimizi yapıyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın içi ısınsın diye de belli lokasyonlarda çorba ikramlarımız devam ediyor. Yerel yönetim olarak elimizden geldiğince çaba ve gayret içerisindeyiz. Komşularımdan ricam, evlerinde olsunlar ve mecbur olmadıkça dışarıya çıkmasınlar. Beylikdüzü’nde her şey kontrol altında.” ifadelerini kullandı. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında Beylikdüzü’nü ziyaret ederek Başkan Çalık’tan bilgi alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilçede incelemelerde bulundu.

#beylikdüzü belediyesi
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