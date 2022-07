Beylikdüzü'nde ihtiyaç sahibi 7 bin 462 aileye kurban eti

Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürdü. Beylikdüzü’nün hayırsever vatandaşları ve Beylikdüzü Belediyesi’nin katkılarıyla yürütülen et dağıtımında, toplam 30 ton kurban eti 7 bin 462 aileye ulaştırılması için yola çıktı. Bu sürece katkı sunan tüm bağışçılara teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kurban Bayramı’nın bereketini Beylikdüzü’nde her dönem yaşıyoruz.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi bu yıl da Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Beylikdüzü’nün hayırsever vatandaşları tarafından bağışlanan toplam 30 ton kurban eti Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal incelemeler sonucu tespit edilen 7 bin 462 aileye ulaştırılması için yola çıktı. Gürpınar Su

Ürünleri Hali’nde yer alan soğuk hava depolarında muhafaza edilen kurban etlerinin dağıtımı öncesi Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller ile bir araya geldi. 66 araçla 30 ton eti dağıtmak üzere yola çıkan belediye ekipleri dağıtım öncesi hazırlık

aşamasında da yer aldı. Endüstriyel dolaplarda dinlendirilen kurbanlık etlerinin dağıtımı, vatandaşlara

sağlıklı bir şekilde ulaşması için 4 soğuk hava depolu araç ve uzman ekiplerle birlikte 5 merkezden

gerçekleştirildi.

“Kurban Bayramı’nın bereketini Beylikdüzü’nde her dönem yaşıyoruz”

Kurban Bayramı’nın bereketini Beylikdüzü’nde her yıl yaşadıklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde Kurban Bayramımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da en üst düzeyde dayanışma ve yardımlaşma duygularıyla geçirdik. Bu yıl 30 ton kurban bağışı aldık ve bağışları 7 bin 462 ailemizle paylaşacağız. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte Beylikdüzü’nün her mahallesinde et dağıtımı gerçekleştirerek, daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Yaklaşık olarak dörder

kiloluk olarak paketlenmiş etler, ihtiyaç sahibi ailelerle buluşacak. Beylikdüzü’nde her daim komşularımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Kurban Bayramı vesilesiyle de bu süreçte bize destek veren ve kurban bağışlarını yapan bütün hayırsever iş insanlarına, dostlarımıza ve Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımıza yürekten teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.