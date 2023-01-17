Beylikdüzü Belediyesi yüzlerce kişiye istihdam sağladı

Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), işverenler ve iş arayanları bir araya getirerek istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Yıl boyunca çeşitli pozisyonlara 43 bin 982 yönlendirme yapan BEYKAM, 711 kişinin de bir işe yerleşmesini sağladı. İşverenler ve iş arayanları bir araya getirerek ilçedeki işsizliğin giderilmesine katkı sunmaya devam edeceklerini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Türkiye’nin kanayan yarası olan işsizliğe çözüm arama ve bulma çalışmalarımız sürecek” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), iş arayan ve işverenleri bir araya getirerek istihdama katkı sunuyor. Vatandaşın işe kolay erişimini sağlamak adına hem yüz yüze hem de çevrimiçi başvuru ve yönlendirme işlemleri yapan BEYKAM, düzenlediği eğitim programlarıyla da iş arayanlara destek oluyor.

Öncelik kadınlar ve dezavantajlı grupların

Öncelikli olarak kadınların ve dezavantajlı grupların desteklendiği istihdam çalışmalarında, iş başvurusunda bulunan vatandaşlara meslek tercihlerinde de rehberlik ediliyor. Kadınların evde üretmiş oldukları süs eşyalarının satışını yapabilmeleri için gerekli koordinasyonlar gerçekleştiriliyor. Dezavantajlı grupların istihdama katılmalarını sağlamak için de engelli pozisyonunda personel açığı olan firmaların katılımıyla mülakatlar düzenleniyor. Özellikle engelliler için erişim kolaylığı sağlanması, aday ve işveren arasında hızlı iletişimin kurulması amacıyla düzenlenen mülakatlarda engelli vatandaşlar istihdam ediliyor.

“İşsizlik Türkiye’nin kanayan yarası”

BEYKAM ile işverenler ve iş arayanları bir araya getirerek ilçedeki işsizliğin giderilmesine katkı sunmaya devam edeceklerini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Türkiye’nin kanayan yarası olan işsizliğe çözüm arama ve bulma çalışmalarımız sürecek. Alanında uzman ekiplerimiz düzenli olarak sisteme gelen başvuruları alıyor ve iş arayan firmalara iletiyor. Uygun eşleşmeler olduğunda da iş arayanları, firmalara götürerek çalışma ortamlarını görme imkânı sağlıyoruz. İhtiyaca göre alternatifler de sunuyoruz. Hem iş arayanlar için hem de işveren için uygun ortamı oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yüzlerce kişi işe yerleştirildi

2022 yılında yüzlerce kişiye istihdam sağlayan BEYKAM, Beylicium AVM 3.katta yer alan ofislerinin yanı sıra muhtarlıklardaki çözüm merkezleri, www.beykam.com sitesinde ve kurduğu mobil stantlarda da çalışmalarını yürütüyor. Yıl boyunca 43 bin 891 yönlendirme yapan BEYKAM, 711 kişinin de bir işe yerleşmesini sağladı.