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Aybar İstanbul'un üzerine çöktü... Dikkat; İstanbul'a çığ gibi düşecek!

Meteoroloji sitesi Hava Forum devasa yoğun olacağını belirttiği kar kütlesine karşı uyarıda bulunurken, öğleden sonraya dikkat çekti. İstanbul’a çığ gibi düşecek. Son Uydu görüntüleri paylaşıldı. Aybar tufan kütlelerini gönderdi. Aybar, vortex ile en etkili aşamasına geçiyor.

İSTANBUL 12.03.2022, 11:56 Murat Aydın
Aybar İstanbul'un üzerine çöktü... Dikkat; İstanbul'a çığ gibi düşecek!

Türkiye’de hafta ortasından itibaren etkisini hissettiren soğuk hava dalgası Cuma günü kar ile etkisini artırırken bugün akşam saatlerinde devasa kar kütlesi bekleniyor.

Meteoroloji tahminleriyle dikkat çeken Hava Forum sitesinden yapılan son açıklamaya göre, “Devasa yoğun kar kütlesi yola çıktı. Aybar, vortex ile en etkili aşamasına geçiyor. Vortex, gelmeden önce yerel etkili öncü kar yağışı kütlelerini yolluyor. Özellikle öğleden sonra aracınızla trafikte olmayın! Heyecanla takipteyiz...” denildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı tahmin ediliyor. Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte yetkililer ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kışı geride bırakacağı son dönemeçte batısından doğusuna soğuk hava ve kar yağışının etkisi altına giren Türkiye genelinde beyaz esaret yaşanıyor. İstanbul'da ise kar ve tipi etkisini artırdı. Perşembe günü uyarıları dikkate alarak özel araçlarıyla dışarı çıkmayan sürücüler dün kent yollarındaydı. Tedbirsiz sürücüler nedeniyle yine trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ise yollarda kalınca isyan etti. İstanbul'a bugün yağış bırakacak kar kütlesi ise şehre ulaşmak üzere...

RADARA YANSIDI

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Karadeniz üzerinde cumulonimbus bulutlari var. Alçak basınç dönüşümü) bunları bugün ilerleyen saatlerde İstanbul üzerine getirecek. Gök gürültülü kar yağısı yapar. Dikkat!" uyarısında bulundu.

Saat 11.30 itibarıyla Aybar kar fırtınası İstanbul'un üzerinde. Kar yağışının önümüzdeki saatlerde şiddetini artırması bekleniyor. Son durum ise haritaya böyle yansıdı.

AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'DA YOĞUN KAR

Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son uyarı: "Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

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VALİ YERLİKAYA VE İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Meteoroloji'nin İstanbul için turuncu kod verdiğini dile getiren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Bu akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundun. İmamoğlu "Bugün Meteoroloji'nin sıkı uyarısı şu; öğlen sonrası yoğun bir kar yağışı ki diğer günlerin tamamı kadar bir kar yağışının bugün beklendiği. Belli bölgelerde havanın açık olması, güneşin kendini göstermesi hiçbir vatandaşı lütfen aldatmasın. Bugün bu 4-5 günlük alarmın en yoğun en kar yağışını yaşayacağız" dedi.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: -1, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı.

İSTANBUL: 1, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İZMİR: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

MANİSA: 5, Parçalı ve çok bulutlu.

A.KARAHİSAR: -4, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif kar yağışlı.

ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı.

ANTALYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

HATAY: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.

ESKİŞEHİR: -2, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı.

KAYSERİ: -2, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: -3, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif kar yağışlı.

ZONGULDAK: 0, Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SAMSUN: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 4, Çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı.

RİZE: 3, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı.

ERZURUM: -4, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

KARS: -3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

MALATYA: 3, Çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı.

VAN: 0, Çok bulutlu, kuzey ve güney ilçeleri yerel olmak üzere hafif kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 6, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

GAZİANTEP: 6, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu.

SİİRT: 5, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ŞANLIURFA: 9, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

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-4
hafif kar yağışlı
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