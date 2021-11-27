Avrupa'nın en büyük 'Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi' açıldı

EYÜPSULTAN / İSTANBUL - İBB’nin Kemerburgaz’da yapımını tamamladığı Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. Son dönemde yaşanan ekonomik tabloyu Türkiye ‘nin hak etmediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Gücümüz var, imkanımız var. Eğer biz İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Aydın'da. Eskişehir'de, İzmir'de çok güzel şeyleri gerçekleştirebiliyorsak ve harcadığımız her kuruşun hesabını milletimize verebiliyorsak, düşünün Türkiye'yi yönettiğimizde bütün dünya gıpta ile bakacaktır bize” dedi. Devlette hizmet yarışının önemine dikkat Akşener de “Ne söz söylerseniz söyleyin, şu tesisi yüzde 20’yle alıp, yüzde 100’ünü tamamlayıp, açılışını yapmak bütün sözlerden tesirli. Böyle bir tesisin açılışına şahit olmaktan çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ni Kemerburgaz Işıklar Mahallesi’nde açtı. 1,4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak tesisin açılışı; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Hizmete alınan tesisin yapımını başlatan eski İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş’ı rahmetle anan 3 isim de açılış töreninde birer konuşma yaptı. Konuşmasında, İstanbul’un kadim bir kent olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “İstanbul'da ve İstanbulluya hizmet etmek de gerçekten ayrıcalıklı bir olay. 16 milyon insanı mutlu edeceksiniz. 16 milyon insanın yarattığı sorunları, onların haberi olmadan çözmeye çalışacaksınız. Binlerce ton çöp toplanacak ve çevreyi kirletmeden, bir şekliyle aynı zamanda hizmet olarak halka geri dönecek. İstanbul, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın göz bebeği olan bir kent. Ve bu kentte insanlar, mutlu yaşamak isterler. Ve bu kentte yaşarken, doğanın tahrip edilmesini istemezler” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İMAMOĞLU’NA: “GÖSTERDİĞİN ÇABAYA TÜRKİYE TANIK”

İstanbul’un son dönemde “beton ormanına” dönüştüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, “Böyle bir İstanbul’u Sayın Başkan devraldı. Şimdi yeşil alanlar yaratmaya çalışıyorsun. İstanbulluya hizmet ediyorsun. İstanbullunun yeşil görmesi, doğayla barışık olması için elinden gelen çabayı gösteriyorsun. Bu çabaya sadece ben değil, sadece Sayın Genel Başkanım değil, aslında bu çabaya bütün Türkiye tanık. O açıdan verilen mücadele, gösterilen çaba hepimizin takdirindedir” diye konuştu. Açılışını yaptıkları tesisin çevre için önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bu tesiste doğa korunmuş oluyor. Sera gazı salınımı azalmış oluyor. Yine iklim için son derece değerli bir hedef. Milyonlarca insanımıza enerji sağlıyor aynı zamanda. Enerji hatlarına giden parayı azaltıyoruz. Belediye de buradan bir şeyler kazanıyor. Artı istihdam yaratıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİN ŞEFFAF OLMASI LAZIM”

Kılıçdaroğlu, bunları anlatmasının sebebine, şu sözlerle açıklık getirdi:

“Yatırım yaptıklarını söylüyorlar. Güzel; yatırım yapılsın. Yollar, köprüler, hastaneler yapıyorlar; yapılsın, itirazımız yok. Ama bu yatırımlar benim ödediğim vergilerle yapılmalı, benim torunlarım borçlandırılarak değil. Benim torunlarım borçlandırılıyorsa, ben bu vergiyi neden şimdi ödüyorum? Artı bir şey daha var. Yatırım yapıyorlar. Gayet güzel; yapsınlar. Teşekkür ederiz. Kaça yapıyorsunuz bu yatırımları? ‘Efendim ticari sır biz bilmiyoruz.’ Niye bilmiyoruz? Benim parasını ödediğim bir yatırımın maliyetini, ben neden bilmeyeyim? Devletin şeffaf olması, saydam olması lazım. Vatandaşına hesap verebilir çerçevede hareket etmesi lazım. Bunlar da yok.”

BELEDİYELERİN SOSYAL YARDIM BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Millet İttifakı belediyelerinin ana hedefinin, harcadıkları her kuruşun hesabını millete vermek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Belediye başkanlarımız, var olan hükümetin yapmadığını yapmaya çalışıyorlar. Kara kış fonu dolayısıyla, 3-16 Kasım tarihleri arasında, 35 bin 407 aileye; 3 milyon 180 bin 460 liralık nakdi yardım yaptılar. 215 bin 124 aileye; 4 milyon 566 bin 916 liralık gıda yardımı yaptılar. 21 bin 271 aileye; 9 milyon 504 bin 844 liralık 4 bin 597 ton kömür dağıtmış. 108 bin 708 aileye; 3 milyon 217 bin liralık eğitim yardımın bulundular. 60 bin 324 aileye; 1 milyon 21 bin 66 liralık ulaşım yardımı sağladılar. 291 ailenin; 54 bin 874 liralık elektrik faturası ödendi. 3 bin 638 ailenin; 153 bin 831 liralık su parası ödendi. 198 ailenin; 64 bin 546 liralık doğal gaz faturası ödendi.”

“BİR DE TÜRKİYE’Yİ YÖNETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜN”

Millet İttifakı belediyelerinin, Türkiye genelindeki insanların tamamının yardımına koşmak için hazır olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemeyiz. Hiçbir annenin, çocuğunun yatağa aç yatırmasını istemeyiz. Onun vebalini birileri çeker ama biz, o vebalin tanığı olmak istemeyiz. Her birimize düşen görevdir. İktidar sahipleri bunun farkında değil. Emin olun farkında değiller. İki dünya oluştu Türkiye'de. Bir sarayın dünyası, bir de saray dışındaki dünya. Arada 180 derece fark var. Biz, halkın dünyasıyla ilgileniyoruz. Var olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen bunu yapmaya çalışıyoruz. Az kaldı. Türkiye, 13’üncü Cumhurbaşkanı'nı seçecek ve Türkiye, yeni bir sürecin içine girecek. Hiç kimse endişe duymasın. En geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir sürece girecek. Bu memlekete huzuru, bu memlekete bereketi, bu memlekete güzelliği getirmeye kararlıyız. Var olan acı tabloyu Türkiye hak etmiyor aslında. Gücümüz var, imkanımız var. Eğer biz İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Aydın'da. Eskişehir'de, İzmir'de çok güzel şeyleri gerçekleştirebiliyorsak ve harcadığımız her kuruşun hesabını milletimize verebiliyorsak, düşünün Türkiye'yi yönettiğimizde bütün dünya gıpta ile bakacaktır bize” ifadelerini kullandı.

AKŞENER’DEN İMAMOĞLU’NA İRONİK YANIT: “SİZİN BUNLARI TEKMEYLE YIKMANIZ LAZIMDI”

İBB’nin açtığı tesisin, hizmetin devamlılığına örnek olduğunu belirten Akşener, kendisinden önce konuşan İmamoğlu’na hitaben, “Siz konuşurken, aklıma İstanbul seçimleri geldi. Halbuki iddia edilen, sizin bunları tekmeyle yıkmanız lazımdı. Ama demek ki seçim, hizmet üzerinden rekabete dayanarak yapıldığında ve milletimizin tercihine saygı duyulduğunda hiçbir şey tekmelenmiyormuş. Tam tersine, doğru işleri yapıldığı takdirde, o doğru işlerin devamı için, hiçbir herhangi bir psikolojik problem hissetmeden hakkı teslim ederek hem yüklenicilere hem rahmetli Kadir Topbaş Beyefendi'ye ve onun ekip arkadaşlarına teşekkür ederek yol yürünebiliyormuş” diye konuştu. Millet İttifakı’nın 2 Genel Başkanı olarak burada olduklarını kaydeden Akşener, şunları söyledi:

“BU TESİSİ SONUÇLANDIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

“İnşallah daha da genişler Millet İttifakı. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken benzer iddialar, benzer iftiralarla, benzer karalamalarla karşı karşıya kalacağız. Bugünden itibaren kalıyoruz. Yani benden başlandı zaten. Hayırlısıyla teneşire yatırıldım. Şimdi halbuki bunun bir bayrak yarışı olduğunu, taş üzerine taş koyana, herkesin hiç kendinde kötü bir his hissetmeden, bir sakınca hissetmeden teşekkür etmesi gerektiğini ve rekabetin de ben daha iyi hizmet ederim ve çözümler üzerinden olması gerektiğini, biz şimdi, sizler üzerinden; İstanbul'da sizin Ankara'da Sayın Yavaş'ın Mansur Bey'in Adana'da Zeydan Bey'in, Antalya'da Muhittin Bey'in, İzmir'de Tunç Bey'in, hanımefendi olarak unutmayayım, Aydın'da Özlem Hanım'ın üzerinden anlatacağız, anlatmaya devam ederiz. Ama ne söz söylerseniz söyleyin, şu tesisi yüzde 20’yle alıp, yüzde 100’ünü tamamlayıp, açılışını yapmak bütün sözlerden tesirli. Böyle bir tesisin açılışına şahit olmaktan çok mutlu oldum. Davetiniz için teşekkür ederim. Bu tesisi sonuçlandırdığınız için teşekkür ederim. İstanbullular adına teşekkür ederim. Ve bu performansımızın devamını dilerim.”

İMAMOĞLU: “1 MİLYON 400 BİN KİŞİNİN ELEKTRİĞİ KARŞILANACAK”

Açılışta konuşan İmamoğlu, tesisle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Hizmete açtıkları tesisin, İstanbul'da oluşan evsel atıkların yüzde 15’ini, ‘yakma’ yöntemiyle bertaraf edeceğini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Tesis; ürettiği 85 megavat elektrik enerjisiyle, yaklaşık 1 milyon 400 bin İstanbullunun enerji açığının giderilmesine katkı sunacak. Tesis, 2017’de başlatılmış, 2019 seçimleri itibariyle yüzde 20 fiziki ilerlemesi sağlanmıştı. Bu tesisi, 2 yıl içerisinde, kararlılıkla, -ki bir sözleşme gereği süresi vardı- bu sürede yetişmesi için, olağanüstü bir çabayla, finansal açığını da kapatarak, bununla ilgili uluslararası sözleşmeler yaparak ve özellikle iş bu işi yapan yüklenici firmaların da özel gayretiyle, çok değerli bir projenin sonucuna hep birlikte ermenin başarısını ve gururunu yaşıyoruz bugün. Yerli üretimi de destekleyen tesisimizin, Türkiye'nin de enerji açığının giderilmesine bir katkı sunması da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Tesisimiz; günlük3 bin ton, yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk kapasitesi sayesinde, aslında yeşil çözüm vizyonumuzun paralelinde düzenli depolama sahalarına giden atık miktarını azaltmış olacak. Burada en gelişmiş teknolojileri kullanacağız. Emisyon değerlerimiz, Avrupa Birliği limitlerinin altında olacak. Ayrıca fosil yakıt kullanımının azalması sayesinde, ortalama 700 bin aracın 1 yıllık emisyonuna denk gelen, 1 milyon 380 bin ton sera gazı emisyonunun da önüne geçmiş olacak bu tesisin varlığı.”

“UMUYORUM Kİ BU TESİS ÖRNEK OLUR”

İBB iştiraki İSTAÇ’ın, bu tesisin de eklenmesiyle 1,5 milyon ton daha karbon kredisi elde edeceğinin altını çizen İmamoğlu, “Böylece, yıllık yaklaşık 3 milyon ton karbon kredisine sahip bir kurum haline gelecek. İklim değişikliğiyle mücadelede atık yönetiminin ve fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesinin en önemli konu başlıklarının arasında yer aldığını artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve bu konunun özelikle dünyada en çok çocuklar tarafından ve gençler tarafından sahiplenilmesi de bizim için kıymetli bir dayanak ve teminat. Tabii bu noktada Türkiye'nin ilk atık yakma ve enerji üretim tesisini elbette açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Umuyorum ki bu tesis, bir örnek olur ve hem çevrenin korunması hem enerji üretimi açısından ülkemize fayda sağlayacak nice yatırımın, ülke genelinde hayata geçirildiğini görmek bizleri; ülkemiz, milletimiz ve devletimiz adına çok ama çok mutlu edecektir” dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle tesis hizmete girdi. Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, tesiste kısa bir tur yaptı.