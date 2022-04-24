2 gün süren 23 Nisan Çocuk Şenliği eğlenceye doydular

Bağcılar’da çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve iki gün süren şenlikle kutluyor. Halk oyunlarından kukla gösterileri ve bubble show’a kadar renkli aktivitelerin yer aldığı meydana kurulan oyun gruplarında çocuklar doyasıya eğlenceli zaman geçiriyor.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, salgın sebebiyle iki yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayamayan çocuklar için “Çocuk Şenliği” düzenledi. Bağcılar Meydan’da gerçekleştirilen şenliğin açılışına katılan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “İki yıllık pandemi sürecinden sonra bir araya gelmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Bayram coşkusunu yaşamayı çok özlemişiz. Çocuklarımızın iki yıldır aç kaldığı bu tür etkinliklere şenliklere doyması anlamında çok güzel bir ana denk geldi. Bu bayram sizin ve iki gün boyunca eğlenmeye devam edeceksiniz. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Bizler de sizlerin sevinçlerine ortak olacağız” dedi.

Önce çocukların başkanıyım

Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ederek sözlerine başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise “Öncelikle çocuklarımızın sonra da gençlerimizin belediye başkanı olacağız. Büyüklerimiz de bunu bizim ifade ettiğimiz gibi memnuniyetle karşılıyor. Göreve başladıktan sonra ilk bayramımızı da çocuk bayramı olarak kutlamak yeni dönemimizin, yeni anlayışımızın bir tezahürü olduğunu ifade etmek istiyorum. İnşallah çocuklarımıza geçlerimize yönelik çük güzel hizmetlerin yapıldığına şahit olacağız. Bugüne kadar çok önemli hizmetler yapıldı. Yapımı devam etmekte olan E-spor merkezi ve kütüphaneyle yapılan çalışmaları taçlandıracağız” diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da bütün çocukların bayramını kutladı.

Başkan Özdemir çocuklara eşlik etti

Açılış konuşmalarının ardından bugüne özel okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte ilkokul öğrencilerinden kimi halk oyunları sergileyerek kimileri de koro eşliğinde türküler söyleyerek hünerlerini sergiledi. Kukla gösterisi, bubble show, jonglör gösterisi ve Karagöz-Hacivat oyunu da davetlileri mutlu etti.

Meydana kurulan oyun gruplarında çocuklar gönüllerince eğlendi. Bunun yanı sıra kimi çocuklar yüzlerini boyayarak kimi de maskot ve palyaçolarla birlikte eğlenerek bayramın tadını çıkardı. Coşku ve heyecanın hiç bitmediği şenlikte Başkan Özdemir de çocuklara eşlik etti. Özdemir onlarla birlikte oyunlar oynayıp sohbet etti ve fotoğraf çekildi.

Bu sabah başlayan Çocuk Şenliği Pazar akşam saat 18.00’e kadar devam edecek. Akşam da Başkanlık Konferans Salonu’ndaki programlarla kutlamalar devam edecek.