14. Giresun Günleri 18-21 Kasım'da Yenikapı'da

İstanbul Nüfusu'nun ilk 3. sırasında yer alan Giresunlular Yenikapı'da buluşuyor. Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunca düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri, 18-21 Kasım'da İstanbul Yenikapı Fuar alanında yapılacak. Açılışa siyasetçi, bürokrat ve çok sayıda Giresunlunun katılması bakleniyor.

Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan Giresun Günleri Etkinliğine önemli katılım bekleniyor. Giresun Dernekler Birliği olarak Yönresel günleri ilk olarak Feshane'de başlatıan Giresunlular Türkiye'ye örnek oldu. Yıllar önce Feshane'de başlatılan Giresun günlerinin ardından yurdun bir çok ilenin STK'ları yöresel günler düzenlemeye başladı.

Önceki yıllara göre daha yoğun bir katılıma sahne olmasını beklenen Giresun günleri programında yöresel ürünler satış ve tanıtıma sunulurken ve yöresel sanatçılar sahne alacak.

Kültürel ve siyasi anlamda da bereketli bir etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını belirten Giresun Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş, Giresun'da yaptığı tanıtım toplantısında her yıl birçok yeniliğe imza atarak program içeriğini geliştirdiklerini aktardı. Memiş, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Giresun Tanıtım Günleri'nin bu yılki temasının müzik olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu kapsamda oluşturulan ve kemençe, davul, zurna ile bağlama figürlerinin yer aldığı tema logosu, afişlere ve davetiyelere yerleştirildi. Pandemi süresince uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Giresun müziğine de hasret kalan hemşerilerimiz bu yıl canlı müziğe doyacak. Ayrıca ilimizin müzik kültürüne dair birçok söyleşi ve etkinlikler de sahnede hemşerilerimizle buluşacak. Sanatçılarımız pandemi nedeniyle iş bulamadı, temayı seçme amaçlarımızın biri de buydu."