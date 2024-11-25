İstanbul Valiliği'nin kararıyla bugün saat 15:00 itibarıyla Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları kapatılacağını duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da kadın hakları savunucuları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleneceğini açıklamıştı.

İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklama ile 25-26 Kasım tarihlerinde Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinlikleri yasakladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bugün ayrı bir duyuru paylaşarak, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

Belediye açıklamasında T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağını açıkladı.

https://twitter.com/istanbulbld/status/1860926019034628242

Öte yandan Beyoğlu Kaymakamlığı da emniyet tedbirleri kapsamında yine saat 15.00 itibariyle bazı sokakları yaya ve araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.