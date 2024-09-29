Üsküdar Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce 2024 - 2025 Eğitim Öğretim döneminde Üsküdar’da ikamet eden ve kriterlere uyan ilköğretim ve lise öğrencilerine kırtasiye, okul giysisi ve 4 bin 500 lira nakdi yardım yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi olarak öğrencilere kırtasiye ve okul giysisi desteği sürüyor. Bu bağlamda, lise öğrencileri de kapsama alınarak kriterlere uyan ilköğretim ve lise öğrencilerine 4 bin 500 lira nakdi yardım yapılacak.

Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce 2024 - 2025 Eğitim Öğretim döneminde Üsküdar’da ikamet edip devlet okulunda öğrenim gören ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim ve lise çağındaki çocuklara okul döneminde kırtasiye ve okul giysisi desteğinde bulunulacak.

Başvurular, 27 Eylül ile 13 Ekim tarihleri arasında belediye resmi internet sitesi “uskudar.bel.tr” adresi üzerinden online olarak alınacak.

Başvuru sırasında “E-devlet üzerinden Nüfus Kayıt Örneği”, “İBAN Bilgisini Gösteren Belge”, “Öğrenci Belgesi” teslim edilecek.

Yetkililer tarafından yapılacak incelemelerin ardından kriterlere uygun hanelerde öğrencilerin ebeveynlerinin hesaplarına bir defaya mahsus 4 bin 500 lira kırtasiye ve okul giysisi desteği yatırılacak.