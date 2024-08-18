Yaz dönemi öncesi öğrencilerini mezun eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknoloji Atölyeleri, 2024 – 2025 yılı öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor. Sınav başvuruları “İstanbul Senin” uygulamasından ve teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul web sitesinden alınmaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknoloji Atölyeleri, çocukların ve gençlerin teknoloji üretimi konusunda teşvik edilmesini ve bunun için uygun zeminin hazırlanmasını sağlamaya devam ediyor. İBB, atölye çalışmalarıyla teknolojiyi üreten bireylerin yetişmesine, bilim ve teknolojide dışa bağımlığın azaltılmasına, bu alandaki beyin göçünün durdurulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İBB, bu doğrultuda İstanbul’daki 10 atölyede Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte çocuklara teknoloji eğitimi veriyor. Atölyelerde geçtiğimiz yıl ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 944 kişi eğitim aldı.

KODLAMA, YAPAY ZEKA, ROBOTİK…

Üretim temelli programlar içinde bilgisayarsız bilgisayar bilimi etkinlikleri, bilgisayar oyunu tasarımı ve geliştirme, grafik tasarım ve üretim, programlama ve kodlama, mobil uygulama geliştirme, grafik tasarım, yapay zekâ, robotik uygulamaları ve proje geliştirme eğitimleri öne çıkıyor.

Eğitim öğretim yılı boyunca devam eden çalışmaların sonunda öğrencilerden proje yapmaları isteniyor. Akademisyenler tarafından oluşturulan jürinin proje değerlendirmesinin sonunda ise İBB’yi ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarında temsil eden İBBTech takımının üyeleri seçiliyor.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI 7 - 8 EYLÜL’DE

Atölyedeki eğitimlere katılacak 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin belirlenmesi için 7 - 8 Eylül’de Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde öğrenci seçme sınavı yapılacak. Sınav Türkçe, matematik fen dersleri ve problem çözme becerileri ile algoritma konularını kapsayacak.

Online olarak yapılan sınav başvuruları “İstanbul Senin” mobil uygulaması ve teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul web sitesi üzerinden alınıyor. Sınavda başarılı olan bin 88 öğrenci 2024 – 2025 eğitim öğretim döneminde İBB Teknoloji Atölyeleri’ndeki eğitimlere katılmaya hak kazanacak.