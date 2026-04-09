İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin kadın sağlığına yönelik farkındalık çalışmaları devam ediyor. Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki kadınlara 'Menopozu Anlamak: Bilinçli, Güçlü ve Sağlıklı Bir Geçiş' semineri düzenlendi.

'MENOPOZ HASTALIK DEĞİL, HAYATIN NORMAL BİR EVRESİ'

Seminerde kadınlara menopoz süreciyle ilgili bilgiler aktaran Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Begüm Kırık, menopozda görünen ve görünmeyen belirtilerin ev içi yüklerin, kuşak çatışmasının, iş yaşamının ve anlaşılamayışın görünmeyen sosyal yükler olduğuna işaret etti.

Her kadının bedeninin farklı olduğuna dikkat çekerek araştırmalara göre kadınların yüzde 20'sinin bu dönemde hiçbir rahatsızlık hissetmediğini söyleyen Kırık, menopoz sürecinde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek rutin kontrollerin aksatılmamasını hatırlattı. Seminer, Kırık'ın katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.