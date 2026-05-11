İstanbul Maltepe Belediyesi, çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelindeki eczanelere yerleştirilen atık ilaç toplama kutuları sayesinde, kullanım süresi dolmuş ve kullanılmayan ilaçların doğaya karışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, çevre duyarlılığını artırmak ve sağlıklı bir kent yaşamını desteklemek amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. İlçe genelindeki eczanelere yerleştirilen 'Atık İlaç Toplama Kutuları' ile vatandaşların kullanım süresi dolmuş ya da kullanılmayan ilaçlarını güvenli şekilde teslim edebilmesi sağlandı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürülen çalışma kapsamında, evlerde bekletilen veya yanlış yöntemlerle çöpe ya da lavaboya dökülen ilaçların çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Uzmanlar, atık ilaçların içme suyu kaynaklarına karışarak hem insan yaşamını hem de ekosistemi tehdit ettiğine dikkat çekiyor.

ATIK İLAÇLAR NEDEN TEHLİKELİ?

Çöpe atılan ilaçlar, insanlar ve hayvanlar açısından zehirlenme riskine yol açarken; lavaboya veya tuvalete dökülen ilaçlar ise kanalizasyon sistemi aracılığıyla yeniden toprağa, havaya ve suya karışabiliyor. Bu durumun bağışıklık, hormonal ve üreme sistemleri üzerinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, ilaçların kimyasal atık niteliği taşıdığına dikkat çekerek vatandaşları bilinçli atık yönetimine katkı sunmaya davet etti. Vatandaşlar, atık ilaçlarını ilçedeki anlaşmalı eczanelerde bulunan toplama kutularına bırakabilecekleri gibi Atık Getirme Merkezi'ne de teslim edebilecek.