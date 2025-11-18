İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 'Rotamız Sanat' gezisi, katılımcıları çağdaş sanatın güncel örnekleriyle buluşturdu. 18. İstanbul Bienali'nin tematik alanlarını ve sanatçıların üretim süreçlerini yakından keşefeden program Aralık ayında da Beyoğlu rotasıyla sürecek.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, ücretsiz kültürve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Rotamız Sanat Sergi Gezisi' ile ilçe sakinlerini çağdaş sanatın güncel örnekleriyle buluşturdu.

Karaköy'de gerçekleştirilen 18. İstanbul Bienali'ne yapılan ziyarette katılımcılar, ulusal ve uluslararası sanatçıların farklı disiplinlerde ürettiği eserleri yerinde inceleme imkânı buldu.

Bienal kapsamında Zihni Han, Muradiye Han, Galata 77, Külah Fabrikası ve Galata Rum Okulu ziyaret edildi. Program boyunca katılımcılar, bienalin kavramsal çerçevesi ve tematik alanlarını rehber eşliğinde keşfederken, sanatçıların üretim süreçlerine dair detayları da yakından gözlemledi.

Güncel sanatın farklı yaklaşımlarını yerinde deneyimlemeyi amaçlayan gezi, ziyaretçilere çalışmaları doğrudan inceleme fırsatı sundu. İlçe halkının yoğun ilgisi ile karşılanan 'Rotamız Sanat'etkinliği, aralık ayında da Beyoğlu rotasıyla devam edecek.