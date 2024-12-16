6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki güzel sanatlar üniversiteleri ve eğitim fakültelerinin sanat ve tasarım öğrencilerini desteklemek ve gençler arasında kültür-sanat bağlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleşenPortfolyo Seçki Yarışması” sergisi, Beylikdüzü’nde sanatseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - 6 Şubat depremlerinin ardından, Adana, Mersin ve Hatay illerinde bulunan güzel sanatlar üniversiteleri ve eğitim fakültelerinin sanat ve tasarım öğrencilerine motivasyon kazandırmak, bölgedeki sanatçıların fark edilmesine ve tanınmasına katkıda bulunmak, ülkenin faklı kentlerinden gençler arasında kültür sanat bağı kurmak hedefiyle yola çıkan “Portfolyo Seçki Yarışması” sergisi Adana ve Mersin’den sonra Beylikdüzü’nde açıldı.Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda yoğun ilgiyle gerçekleşen serginin açılışına, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.Küratörlüğünü Ezgi Bakçay’ın üstlendiği sergide, yarışmalarda başarı ödülü kazanan 28 genç sanatçının resim, heykel, seramik ve grafik tasarım gibi çeşitli alanlardaki yaklaşık 100 eseri yer alıyor. Portfolyo Seçki Yarışması sergisi, 13 Ocak 2025 tarihine kadar Beylikdüzü’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

“Beylikdüzü’nde her zaman sanatla iç içe bir kent hayal ettik”

Serginin açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, sanatın iyileştirici gücüne vurgu yaparak, “Sanatın iyileştirici bir tarafı var. Ben buna hep inandım. Beylikdüzü’nde her zaman sanatla iç içe bir kent hayal ettik ve bunu hayata geçirdik. Bu sergide böylesine güçlü kadın sanatçılar görmek beni ayrıca gururlandırdı. Hatay büyük acılar yaşadı, ancak bu sergiyle o acıların sanatla farklı bir yolla ifade edildiğini görüyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz her zaman sizlerin yanınızdayız”ifadelerini kullandı.

“Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim”

Serginin küratörlüğünü üstlenen Ezgi Bakçay ise dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Bu sergi, felaketin etrafında buluştuğumuz, dayanışmaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösteren bir proje. Burada sadece eserleri değil, yaşamaya devam etme umudunu ve dayanışmayı güçlendirme arzusunu göreceksiniz. Hayal kurmanın cesaret istediği bir dönemde, bu sergiyle çoğaldığımızı görüyoruz. Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim”şeklinde konuştu.

İstanbul’un sanatsal dinamiklerini deneyimlediler

Açılışın ardındanöğrenciler, Beylikdüzü Belediyesi’nin desteğiyle İstanbul’un sanatsal dinamiklerini deneyimlediler. Galeri Beylikdüzü, Resim Heykel Müzesi ve Karşı Sanat gibi çağdaş sanat müzeleri ve koleksiyon sergilerinin yer aldığı bir sanat rotasıgerçekleştirildi. Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ni de ziyaret eden genç sanatçılar, Smart Works kapsamında gerçekleştirilen “Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi” etkinliğine katılım sağladılar.