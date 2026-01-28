İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin belirli periyotlarla düzenlediği 'Halk Sağlığı Günleri' devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi'nin belirli periyotlarla düzenlediği 'Halk Sağlığı Günleri' devam ediyor. İlçe halkı iki gün boyunca sürecek etkinlik kapsamında ücretsiz olarak sağlık taramalarını yaptırma imkânı bulacak.

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik kapsamında ilçe halkı ücretsiz olarak sağlık kontrollerini yaptırma fırsatı yakaladı.

Alanında uzman sağlık ekipleri tarafından; cilt analizi, diş ön muayene, diyetisyen eşliğinde yağ ve kas ölçümü, EKG analiz ve çekimi, organ bağışı bilgilendirme, göz ölçümü, postür analizi, tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı. İki gün sürecek etkinlik kapsamında ayrıca, kanser tarama ve bilgilendirme hizmeti de sunulacak. Devam edecek olan Halk Sağlığı Günleri'nin yeni tarih, yer ve saat bilgileri Beylikdüzü Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.