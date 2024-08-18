Beylikdüzü Belediyesi tarafından organize edilen Smart - Talks programları kapsamında, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Beylikdüzü Smart –B Gençlik Merkezi’nde , “Deprem ve Sismik İzolasyon Yöntemi” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğütarafından 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümündebirsöyleşi düzenlendi.Beylikdüzü Smart - B Gençlik Merkezi’nde “Smart – Talks” programları kapsamında yapılan söyleşide, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mekanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir, “Deprem ve Sismik İzolasyon Yöntemi” başlıklı sunumuyla önemli bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Özdemir, sismik izolasyonun yapıların depreme dayanıklılığını artırmadaki kritik rolüne değinerek, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.Ayrıca katılımcılar, deprem öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler konusunda da bilgilendirildi.

Sismik izolasyonun binaları nasıl depremden koruduğunu vurgulayan Özdemir, “Temel seviyesinde üst yapı ile temel arasına yerleştirilen bir takım yapısal malzemeler kullanılarak gerçekleştiriyor. Bu yapısal malzemelerin iki tane temel prensipte özelliği var. Birincisi üst yapıya göre esnekliği daha düşük olacak. Bu sayede deprem sırasında üst yapı herhangi bir hareket yapmadan tamamen daha esnek olan üst yapıya göre bu malzemelerin hareket etmek prensibine dayanır bu yöntem. Bu sayede biz üst yapıdaki mesken sahipleri olarak titreşimleri çok düşük seviyede hissederiz. Hasardan zaten bahsetmek gibi bir durum yok. Tamamen hem binayı koruyor hem de içindekileri koruyor” ifadelerini kullandı.