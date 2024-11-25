İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleşecek etkinliklere ilişkin yasak kararına tepki gösterdi. İstanbul Barosu tarafından İstanbul 12. İdare Mahkemesi'ne Valilik kararına ilişkin yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Barosu, Valiliği, kadınların anayasal ve uluslararası hakkını ihlal eden kararından geri dönmeye davet etti.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin 24 Kasım 2024 tarihli basın açıklamasına atıfta bulunarak, 25 Kasım'da gerçekleşecek etkinliklerin 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01’den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59’a kadar yasakladığını duyurduğunu belirterek, söz konusu yasağı Anayasa, İHAS ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, Toplu İfade Özgürlüğü Hakları ile Ayrımcılık Yasağını ve temel haklarımızı ihlal ettiğini kaydetti. İHAM DİSK & KESK - Türkiye, 27.11.2012 T. 38676/08 kararı ile ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Yapılacağı Yeri Seçme Özgürlüğü’nü de kapsadığına hükmettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Ayrıca Anayasa Mahkemesi de 12.10.2023 T. 2016/14517 S. kararı ile ‘Mekan Seçme Serbestisinin Kategorik Olarak Yasaklanması’ nın Anayasal Hakların ihlali olduğuna hükmetmiştir. Valiliği, Anayasa ve İHAM kararlarına aykırı davranmaktan vazgeçmeye ve kadınların Anayasal ve Uluslararası hakkını ihlal eden bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/istbarosu/status/1860941543584006149

Baro'dan yapılan yeni açıklamada ise, İstanbul 12. İdare Mahkemesi'ne Valilik kararına ilişkin yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açıldığı duyuruldu.