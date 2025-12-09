Marius von Mayenburg'un absürt tiyatro klasiği 'Çirkin', Bakırköy Belediye Tiyatroları tarafından sahnelenerek Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen gala gösteriminde seyirciden tam not aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Tiyatroları, Alman yazar Marius von Mayenburg'un dünyaca ünlü absürt tiyatro eseri **'Çirkin'**in galasını Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ile Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın kurucusu Zeliha Berksoy da katıldı.

Yelda Baskın'ın yönettiği oyun; Tolga İskit, Ali Rıza Kubilay, İlkin Tüfekçi ve Can Esmeray'ın performanslarıyla, çağın güzellik algısına teslim olan bireyin kimliksizleşme ve aynılaşma sürecini mizahi ve eleştirel bir dille sahneye taşıdı. İzleyiciler, hem güldüren hem düşündüren oyuna büyük beğeni gösterdi.

Gala sonrası konuşan Başkan Ayşegül Ovalıoğlu, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın 35 yıldır sürdürdüğü sanat geleneğine dikkat çekerek, 'Çirkin, yeni sezonun iddialı yapımlarından biri. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza ve teknik ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sezon oyunlarımızla haklı gururumuzu bir kez daha ortaya koyacağız' dedi. Ovalıoğlu, ayrıca Tarık Akan'ın yazdığı 'Anne Kafamda Bit Var' oyununun da yakında sahneleneceği müjdesini paylaştı.

Tiyatronun kurucusu Zeliha Berksoy ise Bakırköy Belediyesi'nin tiyatroya verilen desteği artırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Bakırköy'e Ayşegül Başkan gibi büyük bir değer geldi ve tiyatro yeniden çiçek açmaya başladı. 35 yıllık emeğin bugünlere gelmesini görmek büyük mutluluk' ifadelerini kullandı.

Bakırköy Belediye Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, oyunun ekibe çok yakıştığını belirterek, 'Uzun zaman sonra tiyatromuzun üzerine bir güneş doğdu. Bu enerjiyle daha çok turne yapan, seyirci sayısını artıran bir BBT için çalışıyoruz' dedi.