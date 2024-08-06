Mersin Rota Yelken Kulübü tarafından organize edilen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ile düzenlediği ‘IOM Sınıfı Ulusal Model Bot Yarışları’ tamamlandı. Yarış; Mersin’in yanı sıra İstanbul, Adana ve Ankara’dan 8 sporcunun katılımı ile Babil Cumhuriyet Merkezi sahilinde gerçekleştirildi.MERSİN (İGFA) - Kayıt ve ölçü işlemlerinin alınması ile başlayan yarış 2 gün sürdü. İlk gün rüzgarın düşük ve zaman zaman durması sebebiyle 6 yarış yapılırken, ikinci gün rüzgarın daha da hızlanması sayesinde 14 yarış yapıldı. Toplam 20 mücadelenin gerçekleştiği yarışta, dereceye giren ilk 3 sporcuya ödülleri takdim edildi. Yarışlarda; Başkent Model Yat Kulübü sporcusu Savaş Korkmaz birinci, Mersin Rota Yelken Kulübü sporcusu Hasan Güven ikinci, Ankara Yelken Kulübü sporcusu Yiğit Özaslan üçüncü oldu.

Sönmez: “Babil Su Sporları Merkezi, Doğu Akdeniz’de su ve yelken sporları çıtasını yükseltecek”

Mersin Rota Yelken Kulübü Başkanı Cengiz Sönmez; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Babil Su Sporları Merkezi gibi bir tesisi hayata geçirmesinin, su sporlarının yaygınlaştırılması için önemli olduğunu belirterek, “Böyle bir tesis Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Bu tesis; Mersin’e ve özellikle Doğu Akdeniz'e, yelken ve su sporları alanında hiç beklenmedik bir şekilde çıta yükseltmesine yol açacak harika bir düşünüş” dedi.

Yarış hakkında da bilgi veren Sönmez, sporcuların model bot yarışlarında teknelerini uzaktan kumanda ile yönettiklerini söyleyerek, “Bu yarışlarda, uluslararası bir metrelik dizayn edilmiş uzaktan kumandalı tekne kullanıyorsunuz. Bu da fiilen yelken yapamayanların; doğa şartlarını, rüzgarı, dalgayı, akıntıyı kullanarak teknesini yönetmesi anlamına geliyor. Diğer yarışlara göre biraz daha zor, çünkü ufak bir tekneyi yönetiyorsunuz. 2 gün boyunca toplam 20 yarış yapıldı. İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin’den toplam 8 sporcu katıldı” ifadelerine yer verdi.

Emek: “Bizim için çok keyifli bir yarış oldu”

Türkiye Yelken Federasyonu’nda Milli Hakem Sevinç Tuncalı Emek, 2 gün süren yarışlarda ilk gün rüzgarın az olması sebebiyle 6, ikinci gün ise yarışların yapılması için koşulların daha sağlıklı olması sebebiyle 14 yarış yaptıklarını kaydetti. IOM Sınıfı Ulusal Model Bot Yarışları hakkında bilgi veren Emek, bu yarışların Türkiye’de henüz yeni olduğunu vurgulayarak, “Bunlar bir metrelik model teknelerdir ve uzaktan kumandalıdır. Tekneler kumandayla yarışçılar tarafından karadan idare edilir. Hakemler de, sporcular da karada görev yapar. Diğer yelken yarışlarında geçerli olan tüm yarış kuralları burada da geçerlidir. Sadece başlangıç ve bitiş işlemlerinin zaman uygulamaları farklıdır” dedi.

2 gün süren yarıştan keyif aldığını dile getiren Emek, son olarak puanlama sisteminden bahsederek, “Burada birincilik ve ikincilik diğer spor dallarından farklıdır. Türkiye Yelken Federasyonu’nun koyduğu kurallar çerçevesinde, en az puan sistemine göre puan toplanır. Yarış sayılarına göre, belli bir sayıda kötü puan atmaları vardır. Katılım sayısına göre yarış sonunda toplamdaki sayıda, en küçük sayıyı alan birinci olur. Bu sınıf için ilk üçe giren sporculara ödül veriliyor. Buradaki sporcular da kupalarını aldılar” diye konuştu.

Güven: “Büyükşehir Belediyesi’nin yelken sporuna katkısı gerçekten çok iyi”

Yarışta ikinci olan Hasan Güven, 2 gün boyunca güzel bir deneyim yaşadığını anlatarak, “Rüzgar çok güzeldi. Deniz biraz dalgalı olunca, daha çok mücadele etmek zorunda kaldık. Model botta yarış öncesi hazırlık çok önemli. Teknenin hazırlanması, yarış öncesi ayar bitirmelerinin yapılması oldukça önemli. Yarış güzel geçti. Yarış sayımız da oldukça iyiydi. Rüzgarın iyi olması, yarış sayımızı artırdı” dedi.

Babil Su Sporları Merkezi’ni de çok beğendiğini dile getiren Güven, “Burada tekne koyacak yerlerimizin olması, şamandıraların temini, hakemlerin lojistik ihtiyaçlarının karşılanması, sporculara destek olunması, Büyükşehir Belediyesi’nin yelken sporuna katkısı gerçekten çok iyi” diye konuştu.

Korkmaz: “Mersin’in muazzam coğrafyasında yelken yarışı yapmak çok keyifli”

Başkent Model Yat Kulübü Başkanı ve sporcusu Savaş Korkmaz ise, Türkiye’de ve Avrupa’da düzenlenen yarışlara sık sık katıldığını söyleyerek, “Mersin’de bu yaptığımız 2. yarış. Her geldiğimizde burası daha da güzel oluyor. Bir önceki gelişimizde burada böyle bir tesis yoktu. Böyle bir spor tesisi, yarıştığımız çoğu ilde de yok. Mersin’in muazzam güzel bir coğrafyası ve denizi var. Yelken yarışı yapmak çok keyifli” sözlerine yer verdi.