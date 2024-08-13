Popüler sosyal medya platformu Instagram’a erişim kısıtlanınca sosyal medya kullanıcıları, dijital içerik üreticileri ve markalar da soluğu Google reklamlarında ve diğer sosyal medya platformlarında aldı. Bu süreçte çok kanallı pazarlama stratejilerinin önemini bir kez daha ortaya konuldu.İSTANBUL (İGFA) - Dijital içerik üreticilerinin anbean paylaşımlar yaptığı, markaların ürün ve hizmetlerini çeşitli içeriklerle tanıttığı ve trendleri ve gelişmeleri takip eden kullanıcıların vazgeçilmezi olan Instagram, erişime kapandığında alternatif mecralar arayışına girildi.

“INSTAGRAM KISITLAMASI ÇOK KANALLI PAZARLAMANIN GEREKLİLİĞİNİ GÖSTERDİ”

Instagramın kapanmasıyla reklam bütçelerinin yeniden şekillendiğini söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Bu süreçte, tek yönlü dijital pazarlama stratejilerinin markalara ne denli zarar verebileceğini gözlemledik. Markalar, yalnızca tek bir kanal veya yöntemle sınırlı kaldığında, platformda erişim sıkıntısı yaşandığında veya bir yavaşlama olduğunda hedef kitleyle etkili ve verimli bir iletişim kurmakta zorluk yaşayabiliyor. Burada markaların ve dijital içerik üreticilerinin B ve C planı olması gerektiğini söylüyorduk, bu süreçte de deneyimlemiş olduk. Aynı zamanda uzun vadeli stratejilerden olan arama motoru optimizasyonuna daha fazla önem verilmesi gerektiği ortaya çıktı” dedi.

Instagram’ın Türkiye’de aylık 51 milyon ziyaretçisi olduğunu ve dijital reklam pastasından aldığı payın yüzde 33 seviyelerinde olduğunu belirten Kaplan, en çok reklam veren sektörler arasında e-ticaret, kişisel bakım ürünleri ve turizmin öne çıktığını söyledi.

Özellikle yaz sezonu olduğu için turizm sektörünün bu durumdan daha çok etkilenir olduğunu ifade eden Kaplan, "Erişimin kısıtlanmasıyla birlikte, özellikle X platformunda yoğun bir hareketlilik yaşandı. Birçok marka önceki stratejilerine devam ederken, bazıları sıfırdan içerik üreterek platforma katıldı. Bu dönemde, e-ticaret sektörünün dönüşü yüksek olan Google ve TikTok reklamlarına yönelmesi büyük önem taşıyor. Turizm sektöründe ise display ve video reklamcılık ön planda bulunuyor. Geçmiş yıllarda YouTube’un da belirli bir süre kapandığı ve reklam verenlerin farklı stratejiler izlediği hatırlanmalıdır. Bu tür durumlar zaman zaman yaşanabilir ve bu tür durumlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Dijital reklam stratejilerinde yaşanabilecek değişimlere hızlı bir şekilde adapte olabilmek, markaların rekabetçi kalmalarını ve hedef kitlelerine etkin bir şekilde ulaşmalarını sağlayacaktır. Eğitimler ve sürekli trend takibi, bu süreçte markalara yardımcı olabilir ve dijital pazarlama stratejilerini optimize etmelerine olanak tanır” diye konuştu.