İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Weltew Home firmasının farklı alanlarda kadın ve erke 47 personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Weltew Home firması için 47 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

10 AYRI ALANDA 47 PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Weltew Home firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Weltew Home firması, Yeniceköy Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisinde çalışacak farklı branşlarda personel alımı yapacak. Kesim operatör yardımcısı 5 kişi erkek, kenar bantlama operatörü 5 kişi erkek, kenar bantlama operatör yardımcısı 5 kişi erkek, temizlik personeli 2 kişi kadın, montaj personeli 5 kişi erkek, ambalaj personeli 5 kişi erkek, zımpara işçisi 5 kişi kadın veya erkek, koltuk hazırlama işçisi 5 kişi erkek, CNC delik operatörü 5 kişi erkek ve CNC delik operatör yardımcısı 5 kişi erkek olmak üzere toplam 47 personel alımı yapacak. Aranan genel şartlar ise tüm personeller için 18-45 yaş arası olması.

BAŞVURULAR 21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ ALINACAK

“Weltew Home firması personel alımı için başvurular 21 Ağustos Çarşamba günü 14.00’da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası zemin katındaki çok amaçlı salonda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”