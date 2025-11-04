İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermesi beklenen Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'na yurtdışına çıkış yasağı getirildi.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.
Hatırlanacağı gibi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'mali' suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazıldığını açıklamıştı.
İfade verme işleminin emniyette gerçekleşeceğini öğrenildi.