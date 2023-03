BAĞCILAR / İSTANBUL - 13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Bağcılar İBB Kadın Merkezi’ ve Bağcılar Ebubekir Meydanı’nın açılışlarında birer konuşma yaptı. İmamoğlu ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Benim tek güvencem, bu ülkenin insanları, sizlersiniz. Birlikte hak, hukuk, adalet için mücadele edeceğiz. Emin olun bunu gerçekleştireceğiz. Ekrem Başkan uzun yıllardır İstanbul'da yapılamayanı yaptı. Hiçbir ayrım yapmadan, herkesi kucaklayarak hizmet yaptı. Göreceksiniz aynı hizmeti hem İstanbul hem Türkiye için yapacak. Hepinizin huzurunda onu yürekten kutluyorum” dedi. Konuşmasında, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair yasa, bizim kırmızı çizgimizdir. Değişmesin, hafifletilmesin’ sözlerine destek verdiğini vurgulayan İmamoğlu da “Doğru demiş. Ben alkışlıyorum o hanımefendiyi. Bu akıl, aynı siyasi baskılarla, fanatiklerin baskısıyla, İstanbul Sözleşmesi'ni de kaldırmış. Üstelik bugünün iktidarının başındaki kişi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi kızı dahi, sapasağlam bu kaldırılmanın karşısında durmuş. Bir baba, kızını bile hayal kırıklığına uğratıyorsa, bu milleti de hayal kırıklığına uğratır. Allah, hiç kimseyi kızını hayal kırıklığına uğratan babalardan eylemesin” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Bağcılar’a kazandırdığı ‘İBB Kadın Merkezi’ ve Ebubekir Meydanı’nın açılışları, “300 Günde 300 Proje” maratonu kapsamında; 13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri ve belediye başkanları da açılış töreninde, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na eşlik etti.Meydana konumlandırılan kapalı pazar yerinde, coşkulu bir vatandaş topluluğu önünde yapılan açılış töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, birer konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşma yapacağı platforma, vatandaşların “İktidar” sloganları eşliğinde ve İmamoğlu’nun karşılamasıyla çıktı.

“NE İÇİN İKTİDAR…?”

Kendisinden önce vatandaşlara hitap eden İmamoğlu’nun güzel bir konuşma yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Ne için iktidar? Kadın erkek eşitliği için iktidar. Her evde huzurun ve bereketin olması için iktidar. Adalet için iktidar. Hukuk için iktidar. İnsanlar için iktidar. Dezavantajlı gruplar için iktidar. Başı açık, başı kapalı. Ayrımını ortadan kaldırmak için iktidar. Kucaklaşmak için iktidar, kavga etmemek için iktidar. Her evde huzurun bereketin olması için iktidar. Evet iktidar, halk için iktidar. Millet için iktidar. Başı açık-kapalı ayrımını ortadan kaldırmak için, kucaklaşmak için, halk için, millet için iktidar. İstanbul'u da Bağcılar'ı da seviyorum. Bağcılar'da oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Ama kimse endişelenmesin. Oy versin, vermesin; nasıl Ekrem Başkan hiçbir ayrım yapmıyorsa, Türkiye'yi yönetirken de hiçbir ayrım yapmayacağız, herkesi kucaklayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Herkes bilsin.”

“İMAMOĞLU, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK DA GÖREVİNİ YAPACAK”

“Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Kul hakkını gözeteceğiz. Atama bekleyen öğretmenleri, Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrencileriyle buluşturacağız. Ziraat mühendislerimize görev vereceğiz. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Bütün mücadelemiz bunun için. Ekrem Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İstanbul'a hizmet veriyor. Ama Ekrem Başkan’la beraber bütün başkanlarımız, depremde soluğu hemen deprem bölgesinde aldılar. Herkese hizmet veriyorlar. Hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, hepimizin göz bebeği ve kadim bir şehir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Allah nasip ederse cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da görevini yapacak. O zaman İstanbul'a hizmet ederken önüne konan bütün engelleri tek tek kaldıracak ve ‘Hedef İstanbul, hedef Türkiye, hedef büyüme, hedef kalkınma’ diyecek. Bunların hepsini gerçekleştirecek.”

“İKİNCİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZ MANSUR YAVAŞ”

“İkinci cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur Yavaş. Elinden gelen bütün gücü gösterecek. Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in başkenti Ankara. Demek ki ikinci başkenti yöneten güç, iki başkenti yöneten aktör aynı zamanda Cumhuriyet'in en önemli yılında, yani 100. yılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar. İki başkente de iki kadim kente de hizmet verecekler.”

“BİRLİKTE HAK, HUKUK, ADALET İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

“Sevgili İstanbullular, zor durumda olduğunuzu, geçim sıkıntısını, işsizliği biliyorum. Malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Benim bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan, Hazine'den çalışan 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Bana karşı çıktıklarını biliyorum, ‘Kılıçdaroğlu gelmesin’ diye çaba harcadıklarını biliyorum. Büyük mücadeleler verdiklerini de veriyorum. Benim tek güvencem, bu ülkenin insanları, sizlersiniz. Birlikte hak, hukuk, adalet için mücadele edeceğiz. Emin olun bunu gerçekleştireceğiz. Ekrem Başkan uzun yıllardır İstanbul'da yapılamayanı yaptı. Hiçbir ayrım yapmadan, herkesi kucaklayarak hizmet yaptı. Göreceksiniz aynı hizmeti hem İstanbul hem Türkiye için yapacak. Hepinizin huzurunda onu yürekten kutluyorum.”

İMAMOĞLU: “ARTIK O ZAMAN GELDİ…”

Konuşmasının başında vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden İmamoğlu, “Ramazan ayı, hepimize en güzel duyguları yaysın. Ramazan: merhamet, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ayıdır. Böylesi maneviyatı yüksek bir ayda buluşmak, benim için çok kıymetli. Ramazan ayı, başkasının derdini kendi derdin bilmek demektir. Tam da güzel toprakların, o duygularına uygun bir duygudur bu. Ama bu başkalarının derdini kendi derdin bilme karakterini, ne yazık ki son yıllarda bir kısım unuttuk. Ortak bir kaderi paylaşan kardeşler olduğumuzu, ancak deprem gibi büyük felaket anlarında hatırlıyor, ama ne yazık ki sonrasında yine yavaş yavaş unutuyoruz. Yani bizler, bu anları, on binlerce insanımızı kaybettiğimizde ya da en acı anlarımızda hatırlayacak insanlar mıyız? Asla. Böyle değiliz. Onun için, bütün kalbimle, bu sefer farklı olmasını yürekten diliyorum” dedi. “Bu asil karakterimizden asla vazgeçmeyelim istiyorum” diyen İmamoğlu, “Bu ülkeyi, bu milleti, artık halden anlayanlar, herkesin derdiyle dertlenenler, insanını ayırt etmeden, insanının yoksun haline koşanlar yönetsin. Artık o zaman geldi diye düşünüyorum” diye konuştu.

“BU ŞEHİRDE 3 KADINDAN BİRİSİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR”

Konuşmasında Kılıçdaroğlu’na, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanım” şeklinde hitap eden İmamoğlu, ekonomik krizin ev kadınları üzerindeki etkilerine yönelik İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı araştırmalardan örnekler verdi:

“Ev kadınlarının yüzde 86’sı, son altı ayda kendisi için alışveriş yapmamış. Öyle değil mi hanımefendiler? (‘Evet’ sesleri.) Bunlar, aslında memleketimizin ekonomik verilerinin net özeti. Yüzde 34’ü, evde yalnızken doğalgazı kapatıyor. (Yeniden ‘evet’ sesleri.) Yani doğalgazı kapatanın, Cumhur İttifakı'nda olmasının ya da Millet İttifakı'nda olması diye bir şey yok; ekonomik krizin sonucu. Hani diyoruz ya; başkasının derdini dert edinmek. İşte bu yolculuk, onun için çok önemli. Daha acı bir şey söyleyeceğim. Ne yazık ki, bu şehirde 3 kadından birisi şiddete maruz kalıyor.”

“NE DERDİNİZ VAR KADINLARLA?”

Meydan ile birlikte “İBB Kadın Bağcılar Hizmet Merkezi”ni de açtıklarını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Görevi, bu şiddeti önlemek olan insanlarız. Hep birlikte bununla mücadele etmek zorundayız. Yöneticiler olarak, siyasiler olarak, toplumun bu yarasını hep beraber iyileştirmek zorundayız. Ama görevi, bu şiddeti önlemek olan bazı insanlar, bazı yöneticiler, bu amaç için çıkarılmış kanunları ne yazık ki birtakım siyasi pazarlıkların meselesi haline getiriyorlar. Bu da acı bir durum. Onların bu yaptığı insanlık mıdır? Yöneticilik midir? Asla değildir. Bu acı fotoğrafı, bu acı süreci hep birlikte değiştirmeliyiz. Kızlarımız ve oğullarımız için değiştirmeliyiz. Çocuklarımız için değiştirmeliyiz. Konu kadın olunca, her ne hikmetse üç-beş erkek bir araya gelip karar alma, yasa yapma ve çerçeve çizmeyi kendilerine hak sayıyorlar. Neden? Ne derdiniz var kadınlarla açıkçası? Sormak istiyorum. Seçimlerde rakibimiz olan ittifak, böylesi bir akılla sürece bakıyor. Buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi, sosyal medyada fanatiklerce adeta linç ediliyor. Bu, üzücü bir fotoğraftır. Sayın Cumhurbaşkanım, bunu da değiştireceğiz.”

ÖZLEM ZENGİN’E DESTEK: “BEN ALKIŞLIYORUM HANIMEFENDİYİ”

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair yasa, bizim kırmızı çizgimizdir. Değişmesin, hafifletilmesin’ dediği için eleştirildiğini aktaran İmamoğlu, “E doğru demiş. Ben alkışlıyorum o hanımefendiyi. Biz de doğruya doğru, eğriye eğri. Çünkü, işte bu akıl, aynı siyasi baskılarla, fanatiklerin baskısıyla, İstanbul Sözleşmesi'ni de kaldırmış. Üstelik bugünün iktidarının başındaki kişi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi kızı dahi, sapasağlam bu kaldırılmanın karşısında durmuş. Bir baba, kızını bile hayal kırıklığına uğratıyorsa, bu milleti de hayal kırıklığına uğratır. Allah, hiç kimseyi kızını hayal kırıklığına uğratan babalardan eylemesin. Sayın Cumhurbaşkanım, siz bunu daha eski biliyorsunuz ama ben de kız babasıyım. 11 yıldır doya doya yaşıyorum. Onun için onlara sorumluluğumuz büyük” ifadelerini kullandı.

“SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN KIZI HANIMEFENDİ DEDİ Kİ…”

Cumhur İttifakı’nda yer alan ve kadın hakları mücadelesi veren hanımefendilere bir çağrıda bulunan İmamoğlu, “İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kalktığında, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızı hanımefendi, şu açıklamayı yaptı derneği üzerinden. Bu hayal kırıklıklarını unutmamalıyız. Özellikle hanımefendiler, size sesleniyorum. Özellikle kime oy verirse versin, bütün hanımefendilere sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızı hanımefendi dedi ki, ‘Şiddetle mücadele noktasında, 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için, tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ederiz.’ Lütfen arkasında durun; biz, sizin yanınızdayız. Bu iktidar değişecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, biz, sizin yanınızdayız” şeklinde konuştu. Vatandaşlardan gelen “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganına kayıtsız kalmayan İmamoğlu, “Zaten ‘birleşe birleşe kazanacağız’ karakterinin belki de son yıllarda sadece ülkemizde deği,l bütün dünya demokrasisinde birleşmenin en iyi karakterini ortaya koyan, birleşe birleşe kazanacağız, duruşunu ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımızdır” dedi.

“MİLLETİN AKLINI DİNLEYEN, GÜZEL İŞ YAPIYOR. KENDİ AKLINI

MİLLETE DAYATAN DA MİLLETE SIKINTI VE ZULÜM ÇEKTİRİYOR”

Açılışı yapılan meydan üzerine konumlandırılan pazar yeri ile ilgili bir anısını paylaşan İmamoğlu, “Buranın bizden önceki dönem temeli atılmıştı. Bize bitirmek nasip oldu. Başlatanlara yürekten teşekkür ediyorum. Ortak aklın nimeti başka bir şey. Şimdi bakınca gurur duyuyorum. Belki de o pazarcı kardeşim buralardadır, bilmiyorum. Bir pazarcı kardeşimiz koşarak geldi ve dedi ki, ‘Başkanım, biz burada, açık şekilde tasarlanmış pazar yerinde hizmetimizi, vatandaşımıza sağlıklı veremeyiz. Bunun üstünü kapatmalısınız. Bu kadar güzel bir meydan, güzel bir ortam ama burada pazar olduğu gün, burası rüzgardan, şundan, bundan çok etkilenir.’ Döndüm arkadaşlarıma aynen şu cümle söyledim: ‘Beyefendi haklı söylüyor, haklı konuşuyor. Hemen buraya en modern şekliyle bir kapalı pazarı ekleyip tasarlayıp bitireceksiniz.’ Çok güzel görünüyor şu anda. Aslında mesele şu: Milletin aklını dinleyen, güzel iş yapıyor. Kendi aklını millete dayatan da millete sıkıntı ve zulüm çektiriyor. Bu kadar net” şeklinde konuştu.

“EN ÖNEMLİ SINAV; İNSANLIK SINAVI”

“Unutmayalım ki; her makama gelebilirsiniz, ama insanlık makamına çıkamamışsanız zerre değeri yok” diyen İmamoğlu, “İnsan olmak, iyi insan olmak çok önemli. Önce insan olacağız, insan olduğumuz için birbirimize saygı duyacağız ve birbirimizi seveceğiz. Gerisi gelir. Ben, herkesten oy istiyorum. Şimdi işim biraz daha kolay. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanım için oy istiyorum; işim kolay. Herkesi muhakkak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye davet ediyorum. Niçin biliyor musunuz? Bizim Cumhurbaşkanımız, bizim cumhurbaşkanı adayımız; merhametiyle, vicdanıyla, adaletiyle insan. Niye biliyor musunuz? Çok iyi bir yönetici olmanız gerekiyor bu ülkeye hizmet etmek için. İyi bir yönetici olmak için de vermemiz gereken sınavlar var. Diploma işine girmeyeceğim. Ama en önemli sınav ne biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlık sınavı, insanlık. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, o sınavı binlerce kez geçtiği için, insanlık diplomasına sahip. Onun için, yürekten oy isteyeceğim her vatandaşımızdan” ifadelerini kullandı.

“YENİ HÜKÜMETİN İSTANBULLULAR İÇİN NE KADAR

GÜZEL İŞLER YAPACAĞINI HAYAL BİLE EDEMİYORUM”

İktidara gelmeleri durumunda, yeni hükümetin İstanbullular için ne kadar güzel işler yapacağını hayal bile edemediğine vurgu yapan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Özellikle de kadınlar için, bu memleketin yüzde 50’si olan kadınlar için, çocuklarımız, kızlarımız, hanımefendiler için yapacaklarını bildiğim için oy istiyorum. Biz, son 4 yılda sayısız hizmete ve projeye imza attık. Sayın. Cumhurbaşkanımız, işimiz kolay. Niçin? Kesinlikle 2019’dan itibaren, sizin liderliğinizde, Cumhuriyet Halk Partili, Millet İttifakı'nın belediyeleri tarih yazmıştır. Kesinlikle ülkemizin her noktasında -cek, -cak demeden, gelecek zamanı kullanmadan, ‘yaptık, ettik, hizmete geçirdik, milletimizin hizmetine sunduk’ diyeceğiniz, başta İstanbul olmak üzere, yüzlerce projeyi sıralayabilirsiniz. Bu, hepimiz için önemli bir referanstır. Hükümet-belediye iş birliğinin çok daha güzel yerlere geleceğini şimdiden yaşıyorum. Bugün İstanbul Bağcılar'da gördüğünüz bu şık alan kapalı, pazarı, otoparkı, ‘İBB Kadın’ı, sosyal tesisleri ve hemen arka tarafımızda, bu arada yine hızla tam gaz yükselen bir şantiyemiz var. İçinde kreşimiz var. Kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz… Birçok mekanlarıyla, sosyal alanlarıyla çağdaş bir proje daha geliyor. Ha şunu söyleyeyim: Yani şu platform kadar bir yerden temel olmaz. Yani 21. yüzyılda, çarpık çurpuk demirleri bağlanmış ve orada sadece pompanın borusunun ucundan akan betonu göstererek, ‘Betona bak, betona bak’ diye açılış yapılmaz. Gülelim arkadaşlar buna vallahi, ‘yuh’ demeyelim. Ama üzülecek halimiz var, o ayrı. Yani bu nerede olur? Vallahi bu pazara gelirsiniz, ‘Marula bak, marula bak’ dersiniz. Ama ‘Betona bak, betona bak’ denmez. Vallahi denmez. Yani deniz kumuyla beton, bu memleketten kalkalı 30 küsur sene oldu. Bu milletin aklıyla dalga geçilmez. Bizim, arkada gerçek temeli atılmış muazzam bir proje bitiyor. İnşallah bu sene açılışını, Sayın Cumhurbaşkanım, birlikte yaparız. Siz, Bağcılar'ı çok seviyorsunuz.”

“ŞİMDİ, 86 MİLYON İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Bu sırada kalabalıktan ‘İktidar’ sesleri yüklenince, İmamoğlu, “Ne için iktidar biliyor musunuz? 85 milyon için iktidar. Yani Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, diğer partiler için değil. Bizim iktidarımız, 85-86 milyon vatandaşımız için. Çünkü, Genel Başkanımız, biz belediye başkanı olduğumuzda bize dedi ki, ‘Rozetinizi değiştirin. Buraya, Türk bayrağını takın. Ve millete eşit hizmet yapın.’ O günden beri sokaklardaki afişimiz, ‘16 milyon için çalışıyoruz’ Şimdi, 86 milyon için çalışıyor olacağız. Onun için iktidar. Dolayısıyla depremin yaralarını sarmak bizim işimiz. Böyle olmaz. Böyle milleti kandırmayla olmaz. Allah korusun. Diyorum ki, şu 1,5 ayda, 40 küsur günde fazla zarar vermezler inşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Hızlıca o bölgeye bakacağınızı biliyorum. Neyse; Allah'tan küçük temeller atıyorlar da bir vinç, yarım günde alıp götürüyor onu. Defne Belediye Başkanımız mesaj atmış bana sabah. ‘Başkanım, buranın zemin etüdü yok’ diyor. Buranın temeli açılmamış. Temelin üstünde bir tane demir bağlanmış, beton atılmış. Gülünecek durum ama üzülecek de bir durum” ifadelerini kullandı.

“ÖYLE İŞLER BAŞARACAĞIZ Kİ; DAHA HİÇ KİMSE BU ÜLKEYİ

TEK BAŞINA YÖNETMEYİ AKLINDAN BİLE GEÇİREMEYECEK”

Kılıçdaroğlu’na, “Çalışmalarımız, bilgi birikimimiz ve tecrübelerimizle sizin yanınızda, sağınızda, solunuzda, her yerde sizinle beraber olacağım” sözleriyle seslenen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Buradan Mansur Yavaş Başkanımızı da alkışlayalım. Onunla beraber Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız. Yönetimde, hep birlikte milletimizin memnuniyeti için, gece-gündüz çalışacağız. Bütün Altılı Masa’nın liderleriyle dört koldan, ortak akılla ve iradeyle çok çalışacağız. Öyle işler başaracağız ki; daha hiç kimse bu ülkeyi tek başına yönetmeyi aklından bile geçiremeyecek. Çünkü ortak aklı, milletin aklını dinleyen bir Cumhurbaşkanımızla süreci yöneteceğiz. Öyle kıymetli bir çalışma ortaya koyacağız ki, bir daha hiç kimse, ‘Yahu şu lider iyi ama etrafı kötü’ diyemeyecek. Öyle bahanelere de sığınamayacak. Çünkü, artık bu ülkede herkes, yönetimde de güçlü kadroları görmek istiyor. 14 Mayıs'tan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın en çok istediği şey; devletin gücünü, devletin aklını, milletin vicdanıyla buluşturacağız. Ülkeyi yönetirken, bir an bile doğru yoldan çıkmayacağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını muhafaza eden bir akılla, gecemizi gündüzümüze katacağız. Ve insanlıktan ayrılmadan yol yürüyeceğiz. Çünkü sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu yerde, sağduyu vardır, vicdan vardır. hak, hukuk ve adalet vardır. İşte insanlık sınavından geçmiş, insanlık diplomasına sahip bir cumhurbaşkanının yönettiği ülkede ne olur biliyor musunuz? Her şey her şey çok olacak. Ramazan’da edilen dua, kabul olur. Allah, duanızı kabul etsin.”

Konuşmaların ardından, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, ele ele tutuşarak vatandaşları selamladı.

MEYDAN İLE BAĞCILAR’IN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Bağcılar’ın çehresini değiştiren Ebubekir Meydanı projesi kapsamında, mahalle aralarındaki pazar yerleri tek noktaya taşındı ve bu sayede ilçe trafiğinde rahatlatma sağlandı. Meydanın altında inşa edilen ve 2021 yılının Temmuz ayından bu yana hizmet veren zeminaltı otopark, 54’ü engelli olmak üzere, toplam 1.133 araç kapasitesine sahip. Meydan bünyesinde konumlandırılan “Beltur Kafe”, bölge halkına ve Bağcılar Devlet Hastanesi’ne uygun fiyatlarla hizmet verecek. İlçe sakinlerine yönelik çalışmalarıyla hizmet verecek olan Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki İBB Kadın Bağcılar ise; sağlık, sosyal hizmet, kültürel etkinlikler, istihdam, eğitim gibi birçok farklı alanda, sosyal ve fiziksel iyilik hallerinin desteklenmesi için, çeşitli politika ve hizmetler geliştirmeyi amaçlıyor.

“İBB KADIN” İLE BAĞCILARLI KADINLARA HER KONUDA DESTEK OLUNACAK

İBB Kadın, İstanbul’da yaşamlarını sürdüren kadınların sağlıktan sosyal hizmete, kültürel etkinliklerden istihdama, eğitimden spora kadar birçok farklı alanda sosyal ve fiziksel iyilik hallerinin desteklenmesi için çeşitli politika ve hizmetler geliştirmek üzere tasarlandı. İBB Kadın, yereldeki kadınların ihtiyaçlarına uygun politika ve hizmetleri tek bir çatı altında birleştiriyor. İBB Kadın, ilk olarak Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı. İBB Kadın Bağcılar’daki hizmet alanları şunlar olacak:

• Beslenme danışmanlığı hizmeti,

• Psikolojik danışmanlık hizmeti,

• Sağlık danışmanlığı,

• Sağlık taraması

• Eğitim hizmetleri (Pişirme teknikleri, mutfak, film gösterimi, dijital okur yazarlık)

• Dans ve spor atölyesi

• Dikiş atölyesi

• Hukuki danışmanlık

• Kariyer danışmanlığı

• Şiddete maruz bırakılan kadınlara yönelik psikososyal destek/yönlendirme