İlkokulda çocuğu olan velileri ilkokul matematik dersi programına yönelik çocuklarına rehberlikleri konusunda bilgilendirmek amacıyla MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce uzaktan eğitim programı hazırlandı.ANKARA (İGFA) - Veli, okul ve öğretmen rolü üstlenmeden, öğretmenin verdiği eğitimi destekleyici etkinliklerle çocuğun matematiksel becerilerini geliştirebilmesi, öğrendiği bilgileri pekiştirmesine dolayısıyla matematik başarısının artmasına katkı sağlıyor.

Eğitimin temeli olan ilkokul düzeyinde matematik eğitiminin veli tarafından desteklenmesi, velinin matematiğe karşı olumlu tutum ve davranışları, çocukların tüm akademik yaşamlarına olduğu kadar günlük hayat problemlerine yaklaşımlarına da olumlu biçimde etki ettiği biliniyor.

Bu kapsamda hazırlanan İlkokul Çocuklarının Matematik Becerilerinin Gelişmesi İçin Veli Eğitimi Kurs Programı ile velilere ilkokul çocuklarının matematik yetilerinin gelişmesini destekleyecek bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Eğitim, 16 Ağustos'tan itibaren Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı'nda (HEMBA) dört saatlik uzaktan eğitim olarak veriliyor. Düzenlenen eğitim, HEMBA üzerinden devam ediyor. Kurs programı yıl boyunca talep durumuna göre sürekli açılıyor. Eğitim, öğretmenler ve usta öğreticiler tarafından veriliyor.

Ailelerin evde çocuğunun matematik eğitimine katkı sağlayabilmesi amacıyla hazırlanan eğitime yönelik 13 video ve 13 etkileşimli içerik olmak üzere toplam 26 eğitim materyali hazırlandı.

Online platformda yayımlanmak üzere hazırlanan içeriklerde ilköğretim matematik müfredatının tanıtılması ve müfredatta yer alan kazanımlara çocuğun daha kolay erişebilmesi adına velilerin yapabilecekleri konusunda gerekli bilgiler yer alıyor. Videolarda detaylı olarak açıklanan bu içerikler, interaktif etkinliklerle desteklendi.

Eğitimin içeriği; ilkokulda matematik eğitimi, ilkokul dönemindeki çocukta matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirme yolları, ilkokulda matematik ile ilgili temel kavramlar ve ilkokul döneminde yapılabilecek matematik etkinlikleri gibi konu başlıklarından ve bunlara dair alt başlıklardan oluşuyor. Eğitimin uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel ve grupla öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulandı.