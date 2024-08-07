Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarla önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Son olarak, Merkez ilçesi Avarız ve Budakdoğanca köylerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 15 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Avarız köyünde yapılan aramada, yurt dışına kaçmaya çalışan 9 farklı uyruklu düzensiz göçmen, A.K. ve B.K. isimli iki organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araç yakalandı. Budakdoğanca köyünde ise yapılan bir başka operasyonda, yine yurt dışına çıkmaya çalışan 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan tüm göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. Organizatörler hakkında ise adli süreç başlatıldı.

Kaynak: igf