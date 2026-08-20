İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF), Gebze'de hizmet veren Neşe Egemen Ayak Sağlık Merkezi ile üyeleri ve birinci derece yakınlarını kapsayan önemli bir indirim anlaşmasına imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - İGF Marmara Bölge Başkanı Mesut Işık ile Neşe Egemen Ayak Sağlık Merkezi sahibi Neşe Egemen tarafından imzalanan anlaşma kapsamında federasyon üyeleri ve birinci derece yakınları, merkezde ücretsiz muayene olabilecek. Tedavi hizmetlerinde ise yüzde 25 indirim uygulanacak.

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Neşe Egemen, basın mensuplarının toplumdaki önemli rolüne dikkat çekerek gazetecilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Ayak sağlığının yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Egemen, İGF üyelerine ve yakınlarına sağlık hizmeti sunmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

IŞIK'TAN TEŞEKKÜR

İGF Marmara Bölge Başkanı Mesut Işık da yapılan iş birliğinin gazeteciler açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek Neşe Egemen ve merkez çalışanlarına teşekkür etti. Işık, 'Sağlık çok önemli, ayak sağlığı da önemli. Bu alanda bize büyük destek sağlayan ve yanımızda olan Neşe Egemen Ayak Sağlık Merkezi'ne meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum' dedi.

Yapılan anlaşmayla İGF üyeleri ve birinci derece yakınları ücretsiz muayene, tedavi hizmetlerinde ise yüzde 25 indirim imkanından yararlanabilecek.

İletişim: Neşe Egemen - 0532 261 30 36