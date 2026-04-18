Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nin açılış programına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, merkezin yeniden hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehirdeki tiyatro faaliyetlerinin bu tür mekanlarla güçleneceğini ifade etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nin açılış programına katıldı. Trabzon Valiliği koordinasyonunda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Trabzon Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen programda Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı. Açılış kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Muhacirlik' adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

ÇOK ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Programda konuşan Başkan Genç, 'Hüseyin Kazaz Kültür Merkezimiz, nihayet tiyatro sahnelerimizle yeniden buluşuyor. Öncelikle katkılarından dolayı kıymetli bakanımıza, değerli valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası, rahmetli Orhan Karakullukçu başkanımız tarafından şehrimizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak amacıyla düşünülmüş önemli bir merkezdir. Bu güzel tiyatro oyunu 'Muhacirlik' ile yeniden kapılarını açmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte bizleri motive eden sanatçılarımıza, derneklerimize ve tüm paydaşlara ayrıca teşekkür ediyorum' dedi.

KÜLTÜR SANAT MERKEZİ KAZANDIRACAĞIZ

Başkan Genç, 'Şehrimizde aktif olarak faaliyet gösteren çok sayıda tiyatro grubumuz var ve bu tür mekanlar onların varlığını sürdürebilmesi için büyük önem taşıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte daha büyük ve güçlü bir kültür sanat merkezini de Trabzon'umuza kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Proje aşamasında olan kültür merkezimizle birlikte şehrimizin kültür ve sanat altyapısını daha da güçlendireceğiz. Bu açılışın Trabzon'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum' ifadelerini kullandı.

KIYMETLİ BİR BULUŞMA NOKTASI OLACAKTIR

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 'Trabzon'un kültür ve sanat hayatına değer katan bu önemli merkezin yeniden hizmete açılmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi, geçmişte olduğu gibi bugün de sanatın, özellikle tiyatronun gelişimine katkı sağlayacak kıymetli bir buluşma noktası olacaktır. Trabzon'umuzun tarihini anlatan 'Muhacirlik' gibi anlamlı bir oyunla açılışın yapılması da ayrıca değerlidir. Şehrimizin kültürel mirasını yaşatan ve geleceğe taşıyan her projede destek vermeye devam edeceğiz' diye konuştu.

SANATSEVERLERİMİZ DAHA FAZLA ETKİNLİKLE BULUŞACAK

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise, 'Trabzon'umuzun kültür ve sanat altyapısını güçlendiren bu tür yatırımlar, şehrimizin sosyal ve kültürel gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nin yeniden kapılarını açmasıyla birlikte sanatseverlerimizin daha fazla etkinlikle buluşacağına inanıyorum. Emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyor, bu değerli merkezin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.