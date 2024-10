Sağlıklı ve genç kalmanın formülü artık Türkiye’de... Omega-3 takviyelerinde çığır açan yenilikler, hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa ve Amerika’da geniş bir kitle tarafından benimsenen “Longevity” (uzun ömür ve sağlıklı yaşam) trendi, Türkiye’de de hızla yaygınlaşmaya başladı. Hücresel yaşlanma sürecini bilimsel inovasyonlarla destekleyerek yavaşlatmayı hedefleyen Longevicals, “Zamanın Ötesinde Gençlik” sloganıyla düzenlediği lansmanda sağlıklı genç yaş alma ve yaşam kalitesini artırma yolculuğunu başlattı.

Türkiye’de bir numaralı ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalıklara karşı Omega-3 yağ asitleri önemli bir rol oynuyor. NUA, DHA ve EPA’yı ayrı kapsüllerde sunarak Türkiye’de Omega-3 kullanımında çığır açıyor. Her yağ asidinin spesifik sağlık ihtiyaçlarına göre optimize edilmesi, özellikle kalp, beyin ve göz sağlığında önemli bir fark yaratıyor. Avrupa’nın en yüksek kaliteli Omega-3 takviyelerinden biri olarak bilinen NUA, %90’ın üzerinde saflık oranıyla her kapsülde 1 gram Omega-3 sunarak sektörde standartları yeniden belirliyor. Marka her parti ürününde 5 yıldızlı IFOS sertifikası alarak tüketicilere en yüksek kalitedeki EPA ve DHA ürünlerini sağlıyor.

Dr. Mercedes Aguirre Lipperheide, lansmanda yaptığı konuşmada, Omega-3 yağ asitlerinin sağlık üzerindeki faydalarına dikkat çekerek, “DHA ve EPA’yı ayrı kapsüllerde sunan dünyadaki ilk marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Yüksek konsantrasyonlu ürünlerimiz, balık kokusu veya tadı olmadan, saf bir sağlık kaynağı olarak öne çıkıyor’’ dedi.

BİLİMSEL DAYANAKLARLA SAĞLIKLI YAŞLANMA

Omega-3 yağ asitlerinin kalp sağlığı üzerindeki kritik rolü bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Omega-3 indeksinin %8’in üzerinde olduğu kişilerde kardiyovasküler hastalık riskinin minimum seviyede olduğu belirtiliyor. NUA, yüksek saflıkta DHA ve EPA içeriğiyle Türkiye’de bu alanda bir boşluğu dolduruyor.

Eczacı Filip De Groeve, ürünlerin bilimsel formülasyonlarını katılımcılara aktarırken, “Omega-3 yağ asitleri, uzun ve sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmezdir. Türkiye’de daha önce bu alanda böyle yüksek kaliteli bir ürün sunulmamıştı. NUA, %90’ın üzerinde saflıktaki ürünleriyle sektörde fark oluşturuyor” dedi.