Hollanda, ileri teknoloji gübreleme çözümlerinde rotasını Türkiye'ye çevirdi. Tarım sektöründe dünya genelinde yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan Hollanda merkezli FerNaBio Fertilizer, Türkiye'yi sürdürülebilir tarım ve bitki besleme çalışmaları için bölgesel üs olarak seçti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin zengin tarım potansiyelinden yararlanmayı ve çevre dostu çözümleriyle Türk çiftçisine destek olmayı hedefleyen FerNaBio Fertilizer’in Genel Müdürü Rıdvan Pektaş, Türkiye’nin tarımsal verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından bölgesel bir merkez olma potansiyeline dikkat çekerek, bu iş birliğinin iki ülke tarım sektörüne de katkı sağlayacağını belirtti.

FerNaBio Fertilizer Genel Müdürü Rıdvan Pektaş, şirketin bitki besleme alanında geliştirdiği yenilikçi ürünlerle tarımda verimliliği artırmayı hedeflediğini belirterek, “Gübreleme yalnızca üretimi artırmakla kalmamalı, aynı zamanda çevre dostu yöntemlerle yapılmalı.” dedi. Pektaş, Hollanda’nın ileri teknoloji gübreleme çözümlerini Türkiye’ye taşıdıklarını ve çiftçilere en uygun ürünleri sunduklarını ifade etti.

Hollanda’nın yüksek kaliteli toz ve sıvı gübre teknolojileriyle Türkiye’nin geniş tarım arazilerini birleştirerek, farklı iklim koşulları ve toprak yapısına uygun çözümler sunarak üreticilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Pektaş, organik ve kimyasal gübrelerin yanı sıra mikrobiyal gübrelere de odaklandıklarını söyledi.

"TOPRAK VE ÇEVRE DOSTU GÜBRELEME ÖNCELİĞİMİZ"

Pektaş, tarımda sürdürülebilirlik ve çevresel etkilerin azaltılmasının önemine vurgu yaparak, “Türkiye’nin geniş tarım alanlarıyla Hollanda’nın yenilikçi teknolojisini buluşturuyoruz. Amacımız, sadece yüksek verim değil, aynı zamanda toprağı koruyan çevre dostu bir tarım yaklaşımıdır” dedi.

Türkiye’nin yanı sıra Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu pazarlarında da faaliyet gösterdiklerini açıklayan Pektaş, yüksek kalitedeki ürünlerle ve üreticilere sağlanan teknik desteklerle uluslararası arenada rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerine dikkat çekti. Tarım sektörünün sürekli değiştiğini ve geliştiğini vurgulayan Pektaş, şöyle devam etti: “Biz de bu değişime ayak uydurmak için sürekli yenilikçi ve etkili çözümlerle ürün geliştirmeye odaklanıyoruz. Paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışarak, tarımsal üretimde kaliteyi ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyoruz.”