Kadınların, erkeklerin toplum içinde karşılaştıkları zorlukları sembolik fotoğraflarla, şarkı, dans ve göndermelerle anlatan bir oyun…

Ruhunda yaşadığı acıları, zihninde oluşturduğu karakterlerle oyunlar oynayarak ifade eden bir adam.

Yaşamın, zorlukların ve baskıların yarattığı travma sonucu kuklalaşan bir beden…

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Holden’in Külkedileri", 7-8-9-10 Ocak tarihlerinde Bursa Devlet Tiyatrosu AVP Sahnesinde saat 20.00’de, 11 Ocak tarihinde saat 15.00 ve 20.00’de izleyicilerle buluşacak. BURSA (İGFA) - Abdullah Öztürk’ün yazdığı, Aclan Büyüktürkoğlu’nun yönettiği oyunda; Kıvanç Demirci, Begüm Sarp ve Yağmur Evin rol alıyorlar.