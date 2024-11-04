İzmit Belediyesinin AB destekli HIKE projesiyle ilk etabı üç gün süren doğa yürüyüşleri tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin Avrupa Birliği destekli HIKE projesi kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşleri, sağlıklı yaşam ve kültürel zenginliği bir araya getiren üç günlük ilk etap sona erdi. Hoşgörü yolu kültür rotasında adım atan katılımcılar, tarih ve doğa ile iç içe eşsiz bir deneyim yaşadı. Projenin ilk etabının sonunda tüm katılımcılar, İzmit Belediyesinin sunduğu bu anlamlı etkinlikten memnun ayrıldı.

SONBAHARIN RENKLERİYLE BULUŞMA

Projenin üçüncü gününde, katılımcılar yine İzmit Belediyesi önünde buluştu. Beşkayalar Tabiat Parkı’na doğru yol alan grup, yürüyüşe ısınma hareketleriyle başladı. Güzel bir sonbahar gününde yapılan yürüyüş, doğanın eşsiz renkleriyle bezenmiş patikalar boyunca ilerledi. Tarihi dokular ve doğal güzellikler arasında adeta geçmişe yolculuk yapan katılımcılar, bu unutulmaz deneyimle doğa ve tarihin kucaklaşmasına tanık oldu.

YÜRÜYÜŞLERİN ETKİSİ ORTAYA KONACAK

HIKE projesi boyunca, yürüyüşlerin sağlık üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla katılımcılar her gün Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Murat Son ve öğrencileri tarafından testlerden geçirildi. Üç gün boyunca yapılan sağlık kontrolleri sonucunda elde edilen veriler, bu tür yürüyüşlerin sağlığa olan katkısını bilimsel olarak ortaya koyacak.

KATILIMCILARDAN TAM NOT

Üç gün süren HIKE projesi sonunda katılımcılar, İzmit Belediyesine teşekkür ederek etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İzmit’in tarihi güzellikleri arasında doğa ile buluşan katılımcılar, hem sağlıklı bir yaşamın tadını çıkardı hem de kentin kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu.