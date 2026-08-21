Heykel ve rölyef sanatçısı Berat Çelik, özgün tasarımlarıyla iş yerleri, ofisler, yaşam alanları ve farklı mekânlara estetik değer katıyor. Heykelden rölyefe, dekoratif tasarımdan kişiye özel çalışmalara kadar geniş bir alanda üretim yapan Çelik, yaptığı eserlerle dikkat çekiyor.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Heykel sanatçısı Berat Çelik, sanatını farklı mekânlarla buluşturarak iş yerleri ve yaşam alanlarına özgün bir kimlik kazandırıyor.

Rölyef, üç boyutlu heykel ve dekoratif sanat çalışmalarını başarıyla gerçekleştiren Çelik, müşterilerinin talebine ve mekânın yapısına göre özel tasarımlar hazırlıyor. Sanatçının özellikle kişiye, kuruma ve işletmeye özel çalışmaları, sıradan dekorasyon anlayışının dışına çıkarak mekânlara sanatsal bir değer kazandırıyor.

RÖLYEFTEN HEYKELE ÖZGÜN ÇALIŞMALAR

Berat Çelik'in çalışmalarında rölyef önemli bir yer tutuyor. Duvar uygulamalarından üç boyutlu figürlere, portre çalışmalarından tematik tasarımlara kadar farklı alanlarda üretim gerçekleştiren Çelik, her projeyi mekânın kullanım amacı ve talep edilen konsepte göre şekillendiriyor.

İş yerleri, spor salonları, kafeler, restoranlar, ofisler ve özel yaşam alanları için hazırlanan çalışmalar, mekânın kimliğini güçlendiren özgün sanat eserlerine dönüşüyor. Hazır ve seri üretim dekoratif ürünlerin aksine her çalışmanın özel olarak tasarlanması, Berat Çelik'in üretimlerinde öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Berat Çelik, heykel sanatını yalnızca sergilenmek üzere hazırlanan eserlerle sınırlı tutmayarak günlük yaşam alanlarının içerisine taşıyor. İşletmelerin kurumsal kimliğine uygun rölyefler, kişiye özel portreler, spor ve meslek temalı çalışmalar ile dekoratif heykeller hazırlayan Çelik, sanatı mekân tasarımının bir parçasına dönüştürüyor.

Özellikle iş yerlerinde kullanılan özel tasarım çalışmalar, mekânın müşteriler tarafından daha kolay hatırlanmasına ve görsel anlamda farklılaşmasına katkı sağlıyor. Çelik'in çalışmaları bu yönüyle hem sanatsal hem de dekoratif bir değer taşıyor.

Heykel ve rölyef çalışmalarında talebe göre özgün tasarım hazırlayan Berat Çelik, farklı ölçü ve konseptlerde üretim yapabiliyor. Kurumsal logolar, özel figürler, portreler, tematik rölyefler ve dekoratif heykeller sanatçının çalışma alanları arasında bulunuyor. Çelik, hazırladığı eserlerde müşterinin beklentisini mekânın fiziksel özellikleriyle bir araya getirerek ortaya özgün çalışmalar çıkarıyor. Böylece her eser, kullanılacağı alan için özel olarak hazırlanmış sanatsal bir kimlik kazanıyor.