İstanbul'da Üsküdar Üniversitesi, Kanada’da hesaplamalı sinirbilim araştırmasını sundu.İSTANBUL (İGFA)- Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan başkanlığındaki Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Hastanesi araştırmacıları, 15-18 Ekim 2024 tarihleri arasında Kanada Toronto’da düzenlenen “EEG ve Klinik Nörobilim Derneği (ECNS) 2024 Kongresi”nde hesaplamalı sinirbilim uygulamalarına ilişkin yürüttükleri güncel araştırmaları ve sonuçlarını paylaştı.

PROF. DR. TARHAN, HESAPLAMALI SİNİRBİLİMİN GELİŞİMİNİ ANLATTI

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hesaplamalı sinirbilimin günümüz nöromorfik bilgisayar teknolojilerine dönüşme sürecini Blue Brain projesinden itibaren ele aldı. Kronoloijik gelişimi, dönüşümü ve yeni nesil araştırmaları paylaştığı kongredeki sunumunda, 2024 Nobel Fizik Ödülü sahibi ve yapay zekanın "vaftiz babası" olarak kabul edilen Dr. Geoffrey Hinton'un, yapay sinir ağlarıyla makine öğrenimini mümkün kılan temel keşif ve icatlarına ve günümüz AI çalışmalarına sağladığı katkıya yer verdi.

Sunumunda 1983-1985 yıllarında, bir dizi verideki karakteristik unsurları tanımayı öğrenebilen Boltzmann makinesini oluşturmak için istatistiksel fizik araçlarını kullanmış, bu sayede görüntü odaklı büyük veri analizinde önemli katkı sağlayan Geoffrey Hinton’ın çalışmalarından taktirle bahseden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu alanda üniversitede yürütülen büyük veri odaklı çalışmaları paylaştı. Tarhan’ın paylaştığı çalışmalar kongre katılımcılarının da dikkatini çekti.

ECNS'TEN PROF. DR. BARIŞ METİN'E ÖDÜL

Kongrede ayrıca NPİSTANBUL Hastanesi'nde yürütülen çalışmaları paylaşan NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, "Psikiyatride Derin Öğrenme" başlıklı sunumuyla yapay zeka ve büyük veri odaklı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sunumunda Scopus veritabanında taranan ve Q2 çeyreklik dilimde yer alan Clinical EEG and Neuroscience dergisinde 2023 yılında en çok okunan 5 araştırma makalesinden 2’sinin Üsküdar Üniversitesi araştırmacılarının büyük veri analizine dair çalışmaları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Metin, bu alanda üniversitenin çalışmalarının önde yer almasının önemini vurguladı. Prof. Dr. Barış Dr. Metin, ayrıca Üsküdar Üniversitesi bünyesinde beyin görüntüleme ve yapay zeka çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.