Bilecik'te Pazaryeri Devlet Hastanesi, Alzheimer’ın sadece bireyleri değil tüm toplumu etkilediğini vurguladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü ve Alzheimer Farkındalık Ayı kapsamında yayımladığı açıklamada, demansın sadece bireyleri değil tüm toplumu etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti.

KÜRESEL ÖLÇEKTE ARTIŞ

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hizmet veren İlçe Devlet Hastanesi, Alzheimer hastalığına dair toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Hastane yönetimi, demansın dünya genelinde her 3 saniyede bir kişiyi etkilediğini ve 2021’de 57 milyon olan demanslı birey sayısının 2050’de 139 milyona ulaşmasının beklendiğini vurguladı.

YANLIŞ BİLGİLERE DİKKAT

Demansın, toplumun yüzde 80’i ve sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 65’i tarafından yaşlanmanın doğal bir sonucu sanıldığını belirten hastane yönetimi, bu yanlış bilginin hastaların hayatını daha da zorlaştırdığına işaret etti. Dünya Alzheimer Raporu 2024’e göre, demanslı bireylerin %88’i ayrımcılığa uğradığını, halkın üçte birinden fazlasının ise demans tanısı alması halinde bunu gizleyeceğini ifade ettiği bildirildi.

BU YILIN SLOGANI: #ALZHEİMERISOR #DEMANSISOR

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi, bu yılki farkındalık çalışmalarının amacının daha çok soru sorarak daha fazla bilgiye ulaşmak ve önyargılardan uzaklaşmak olduğunu vurguladı. Böylece demansla yaşayan bireylerin toplumun bir parçası olduklarını hissetmelerinin sağlanacağı ifade edildi.

ALZHEİMER VE DEMANS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Açıklamada, bilişsel fonksiyon kaybı riskinin azaltılabileceği; fiziksel aktivite eksikliği, sağlıksız beslenme, diyabet, depresyon ve sosyal izolasyon gibi faktörlerle mücadele edilmesi gerektiği belirtildi. Yakın olayları unutma, zaman kavramını yitirme, konuşmada zorlanma gibi belirtilerin erken dönemde fark edilmesi gerektiği vurgulandı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların aile hekimliği birimlerinde yapılan yaşlı izlem programı kapsamında demans yönünden değerlendirildiğini hatırlatarak, tüm vatandaşları bu hizmetten faydalanmaya davet etti.