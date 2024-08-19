Slovakya’da düzenlenen EHF U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası İkinci Klasmanı’nda mücadele eden U18 Erkek Milli Hentbol Takımımız, üçüncülük maçında Hollanda karşısında ilk yarısını 19-15 önde kapattığı mücadeleden 38-36 galip ayrıldı. Bu önemli başarıyla Birinci Klasman’a yükselen Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazandı.ANKARA (İGFA) - Turnuva boyunca üstün performans gösteren sporcularımızdan Sadık Emre Herseklioğlu, turnuvada en golcü oyuncu ve en iyi sol oyun kurucu unvanlarına layık görülürken, Kayra Mete en iyi pivot olarak seçildi. Her iki oyuncumuz da turnuvanın All Star takımında yer aldı.

Milli Takımımız, turnuvanın grup aşamasında Litvanya’yı 43-34, Estonya’yı 34-33 yenerek önemli galibiyetler elde etti. Grubun son maçında Bosna Hersek’e 28-33 mağlup olan millilerimiz, grubu ikinci sırada tamamladı. Yarı finalde ise Letonya ile karşılaşan takımımız, 33-28’lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında U17 Kız Hentbol Milli Takımımız, Ankara’da düzenlenen U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasmanı’nda ikinci olarak Birinci Klasman’a yükselerek, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmıştı.

“ALTYAPI ÇALIŞMALARINA VERDİĞİMİZ ÖNEMİN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ.”

Milli takımın elde ettiği bu başarının, Türk hentbolunun geleceği için büyük bir adım olduğunu vurgulayan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Bu başarı, Türk hentbolunun uluslararası arenada güçlü bir şekilde var olmasını sağlayacak önemli bir adım. Federasyon olarak gençlere yatırım yapmanın ve altyapı çalışmalarına verdiğimiz önemin meyvelerini topluyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında U17 Kız Milli Takımımızın elde ettiği başarıdan sonra, şimdi de erkeklerde bu önemli başarıyı görmek, altyapıya yaptığımız yatırımların Türk hentbolunda bir sıçrama yarattığını gösteriyor. Bu tür başarılar, gelecekte daha büyük hedeflere ulaşmamız için bize ilham veriyor. Milli Takımımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Türk hentbolunun daha da ileriye gitmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.