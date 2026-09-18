SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, artan iş yükünün hem sağlık çalışanlarını hem de hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi. Akarken, hemşire sayısının hizmet ihtiyacına göre planlanması gerektiğine dikkati çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesiyle gündeme gelen hemşire sayısı ve hasta yükü tartışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, hastanelerde artan iş yükünün sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve hizmetin niteliği açısından ele alınması gerektiğini söyledi.

Akarken, hemşire sayısının hizmet ihtiyacına göre planlanmasının önemine dikkat çekti.

'HASTA YÜKÜ DOĞRUDAN İŞ KOŞULLARINI ETKİLİYOR'

Hastanelerde hemşirelerin sorumlu olduğu hasta sayısının birimlere ve personel durumuna göre değiştiğini belirten Akarken, personel yetersizliğinin mevcut çalışanların daha fazla hastaya hizmet vermesine yol açtığını ifade etti. Akarken, 'Hemşirelerin sorumlu olduğu hasta sayısının artması, sağlık çalışanlarının iş yükünü doğrudan etkiliyor. Personel yetersizliği nedeniyle mevcut çalışanların daha fazla hastaya hizmet vermek zorunda kalması çalışma koşullarını zorlaştırıyor. Hastanelerin personel ihtiyacının belirlenmesinde hasta yoğunluğu ve görev yapılan birimin özellikleri dikkate alınmalı' dedi.

SAHİM-Sen Genel Başkanı Özlem Akarken, hemşire ihtiyacının yalnızca mevcut kadrolarla değil, hastanelerin ve birimlerin gerçek hizmet yükü üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, hemşire başına düşen hasta sayısına ilişkin güncel verilerin düzenli olarak takip edilmesi, personel planlamasının da bu veriler doğrultusunda yapılması sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını söyledi.

ÇALIŞMA DÜZENİNDEKİ FARKLILIKLAR YIPRATIYOR

Sağlık çalışanlarının iş yükünü artıran bir diğer unsurun da hastaneler arasındaki farklı çalışma düzenleri olduğu belirtildi. Bazı hastanelerde acil, yoğun bakım ve palyatif bakım hizmetlerinin 24 saatlik çizelgelerle yürütüldüğü, bazılarında ise 8 saatlik çalışma ve nöbet sisteminin uygulandığı aktarıldı. Bu farklılıkların çalışanlar üzerinde bedensel ve ruhsal yıpranmaya neden olabildiği ifade edildi. Ayrıca laboratuvar ve radyoloji birimlerinde yaşanan personel eksikliğinin de iş yükünü artırdığı, özellikle bazı ilçe hastanelerinde laboratuvar hizmetlerinin yetersiz sayıda biyolog ve teknikerle yürütülmeye çalışıldığı belirtildi.

HASTA GÜVENLİĞİ VURGUSU

Yazılı soru önergesinde, servis, yoğun bakım ve acil servislerde hemşire başına düşen ortalama hasta sayılarının ayrı ayrı açıklanması istendi. Ayrıca hemşire yetersizliğinin hasta güvenliği, tıbbi hata riski, fazla mesai ve çalışanların tükenmişliği üzerindeki etkilerinin izlenip izlenmediği de Sağlık Bakanlığı'na soruldu. Akarken, 'Sağlık hizmetinde hasta güvenliği ile çalışanların çalışma koşullarını birbirinden ayrı değerlendirmek mümkün değil. Yoğun iş yükü altında çalışan hemşirelerin görevlerini sağlıklı koşullarda sürdürebilmesi için yeterli insan kaynağının sağlanması gerekiyor. Bu nedenle mevcut durumun verilerle ortaya konulması ve ihtiyaç duyulan personelin belirlenmesi önemli' ifadelerini kullandı.

Önergede ayrıca hemşirelerin sorumlu olduğu hasta sayısına ilişkin bağlayıcı bir üst sınır bulunup bulunmadığı ve bu konuda yeni bir düzenleme hazırlanıp hazırlanmadığı da soruldu. Kamu hastanelerinde ihtiyaç duyulan ilave hemşire sayısının belirlenip belirlenmediğinin açıklanması talep edildi.