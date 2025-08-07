Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda teminat ve prim tutarlarını güncelledi. Yeni düzenleme 1 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 21 Temmuz 2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de (2010/1) değişiklik yaptı.

Yeni düzenlemeyle, hekimlerin mesleki faaliyetleri sırasında oluşabilecek hatalardan kaynaklanan tazminat taleplerine karşı sağlanan sigorta teminatları ve prim tutarları güncellendi.

Buna göre, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda her bir olay için azami teminat tutarları yeniden belirlendi.

Sözleşme kapsamında ödenecek toplam tazminat miktarı ise 9 milyon TL’yi aşamayacak. Ayrıca, prim tutarları risk gruplarına göre yeniden düzenlendi ve “Prim Tutarları (4. Basamak)” tablosu güncellendi.

Yeni tebliğ, 1 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve uygulamadan SEDDK Başkanı sorumlu olacak.