Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Hayko Cepkin, sıra dışı sahne performansı ve şarkılarına getirdiği yorum ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Kendine has tarzı ve yorumuyla müzik dünyasında özel bir kitle yakalayan Hayko Cepkin, Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosunu hınca hıç dolduran Bursalı dinleyicisini özel bir şov gösterisi ile selamlayan Hayko Cepkin, geçmişten günümüze damga vuran şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Hayko Cepkin, konser sonunda hayranlarının isteği üzerine bir kez daha sahneye gelerek Bursalıların coşkusunu ikiye katladı. Dinleyicileriyle samimi diyaloğuyla da dikkat çeken Hayko Cepkin, son olarak 'Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu' diyerek kendisini dinlemeye gelen Bursalılara teşekkür etti.