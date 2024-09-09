Yaz aylarının sıcak ve güneşli günlerinde aileler çocuklarıyla birlikte açık hava parklarını tercih ederken, eylül ayının gelişiyle birlikte akşam saatlerinde düşen sıcaklıklar kapalı oyun alanlarına olan ilgiyi artırdı.BURSA (İGFA) - Sıcak yaz günlerinde çocuk parklarına olan ilgi havaların soğumasıyla azaldı. Serin geçen akşam saatlerinde aileler kapalı çocuk oyun parklarını tercih ediyor. 

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Nilüfer’de yaşayan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Derya Tunç, “Yaz boyunca çocuklarımızı parklara götürdük ama artık akşamları hava çok serin oluyor. Çocuklar üşümesin diye kapalı oyun alanlarına yöneliyoruz. Hem güvenli hem de çocuklar içeride eğlenirken biz de rahat edebiliyoruz.” dedi.

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Uzmanlar ise çocukların kapalı oyun alanlarında vakit geçirmesinin sosyal becerilerini geliştiğini vurgularken, alanların hijyen koşullarına dikkat edilmesi ve aşırı kalabalık olmamasına özen gösterilmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyorlar.

Kaynak: igf