Hayata geçirdiği sosyal projelerle her kesimden vatandaşa dokunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba ikramını hastanelere yayıyor. 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan çorba dağıtımı için ilk etapta 4 kamu hastanesi belirlendi.ORDU (İGFA) - Proje kapsamında “Afiyet Şifa Olsun” sloganıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Buharalı Şakir Efendi Aşevinde hazırlanacak olan çorbalar, hastanelere yerleştirilecek olan büfeler aracılığıyla her gün 500 kişiye ikram edilecek.

PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Kurduğu mobil araç ve stantlarla öğrenciden esnafa, sabahın ilk ışıklarında güne başlayan vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapan Büyükşehir Belediyesi, “Afiyet Şifa Olsun” sloganıyla Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bulunan kamu hastanelerinde ücretsiz çorba dağıtımına başlıyor.

26 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan ve hafta içi her gün sabah 08.00-10.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan çorba ikramı için ilk etapta dört nokta belirlendi.

HER GÜN 500 KİŞİYE SICAK ÇORBA

Proje ile Ordu Devlet Hastanesi, Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi, Fatsa Devlet Hastanesi ile Ünye Devlet Hastanesi’nde yerleştirilecek büfeler aracılığıyla her gün 500 kişiye sıcak çorba ikramı gerçekleştirilecek.