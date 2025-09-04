İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tolga Topçu'ya göre, aşılar ve düzenli check-up'lar halk sağlığı için kritik. Aşılar birey ve toplumu korurken, check-up'lar erken hastalık tespiti sağlıyor. Üst düzey önlemler hayat kalitesini artırır, rutin kontroller önemlidir.İSTANBUL (İGFA) - 3 – 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası vesilesiyle bilgi veren İç Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Tolga Topçu, hastalanmadan önce önlem almanın bireysel iyilik hâlinin ve toplum sağlığının temelini oluşturduğunu vurguluyor. Aşılar, düzenli check-up ve rutin kontroller riskleri azaltmada, olası hastalıkları erken evrede yakalamada ve yaşam kalitesini artırmada belirleyici rol oynuyor.

AŞI: BİREYSEL KALKAN, TOPLUMSAL DAYANIŞMA

Uzm. Dr. Topçu, çocukluktan erişkinliğe uzanan aşıların bulaşıcı hastalıklara karşı en etkili korunma yöntemlerinden biri olduğunun altını çizdi. “Aşılar, yalnızca bireyi değil, yakın çevresini ve toplumu da korur" diyen Topçu, "Yaşam boyu aşı yaklaşımı, çocukluk aşılarının tamamlanması, erişkinlikte önerilen aşıların uygun zamanda uygulanması ve risk gruplarında hekim önerisiyle güçlendirilmesi prensibine dayanır" dedi.

“Birçok kronik hastalık belirti vermeden ilerleyebilir” diyen Uzm. Dr. Topçu, check-up’ı şöyle çeçeveledi: “Düzenli taramalar, kan basıncı, kan şekeri, kolesterol gibi temel parametrelerin yanı sıra kişiye özel risklerin de erken fark edilmesini sağlar. Check-up, tek seferlik bir liste değil; yaş, cinsiyet, aile öyküsü ve yaşam tarzına göre kişiselleştirilen, sürekliliği olan bir süreçtir.”

RUTİN KONTROLLER HAYAT KURTARIR

Koruyucu sağlığın yalnızca aşı ve check-up’tan ibaret olmadığını belirten Uzm. Dr. Tolga Topçu, rutin kontrollerin önemini şöyle özetliyor: “Hipertansiyon, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi durumlarda, şikâyet başlamadan önce yapılan takipler komplikasyonların önüne geçebilir. ‘Kendimi iyi hissediyorum’ düşüncesi, kontrolleri ertelemek için gerekçe olmamalı.”

Kimler Önceliklendirmeli?

Uzm. Dr. Topçu’ya göre aşağıdaki gruplar koruyucu sağlık uygulamalarını özellikle ihmal etmemeli:

Aile öyküsünde kalp-damar hastalığı, diyabet veya kanser bulunanlar

Düzenli ilaç kullananlar veya kronik hastalığı olanlar

Yoğun stres altında çalışanlar ve düzensiz yaşam ritmine sahip olanlar

Gebelik planlayanlar ve ileri yaş grupları