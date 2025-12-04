Fiziksel aktivitenin hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi hastalıklara karşı en güçlü korunma yöntemlerinden biri olduğunu vurgulayan Dr. Gamze Başkent, evde yapılabilecek basit hareketlerin bile büyük fayda sağladığını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gamze Başkent, fiziksel aktivitenin yaşam kalitesi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, özellikle kış aylarında hareketsizliğin yalnızca fiziksel değil, ruhsal dengeyi de olumsuz etkilediğini vurguladı.

Dr. Gamze Başkent, günlük yaşamda iskelet kaslarının kullanıldığı her hareketin bir fiziksel aktivite olduğunu belirterek düzenli egzersizin sağlık üzerindeki koruyucu etkilerine dikkat çekti. Başkent, hipertansiyon ve inme riskinin azalması, kas-kemik yapısının güçlenmesi ve kan yağlarının dengelenmesinin fiziksel aktivitenin temel faydaları arasında olduğunu söyledi. Hareketsiz yaşamın artık sadece yetişkinleri değil, çocuk ve gençleri de ciddi risk altına aldığını vurguladı.

Kronik hastalıkların önlenmesinde hareketin en etkili yöntem olduğunu belirten Başkent, 'Diyabet, obezite ve hipertansiyon gibi hastalıkların çocukluk çağında bile görülmeye başladığını biliyoruz. Bu nedenle bebeklikten itibaren çocukları aktif olmaya teşvik etmek çok önemli' dedi. Dr. Başkent, fiziksel aktivitenin yalnızca beden sağlığına değil, ruh hâline de iyi geldiğini belirterek, düzenli hareketin stresle baş etme becerisini artırdığını, özgüveni beslediğini ve sosyal ilişkileri geliştirdiğini ifade etti.

'EVDE HAREKET ETMEK SANILANDAN KOLAY'

Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersizin önerildiğini hatırlatan Başkent, yürüyüş, bisiklet ya da yüzme gibi aktivitelerin yanı sıra evde yapılacak küçük hareketlerin de etkili olduğunu söyledi. Esneme egzersizleri, merdiven çıkma, kısa egzersiz molaları ve rutin ev işlerinin bile tempolu yapıldığında fiziksel aktiviteye dönüştüğünü belirterek şu uyarıyı yaptı:

'Asansör yerine merdiven kullanmak, gün içinde birkaç dakikalık squat veya duvar şınavı yapmak bile uzun süre oturmanın etkilerini azaltır.'

Fiziksel aktivitenin pahalı ekipmanlara gerek duymadığını vurgulayan Başkent, parkta yürüyüşün ya da evde yapılacak basit egzersizlerin bile yeterli olabileceğini söyledi. Önemli olanın, hareketi günlük yaşamın bir parçası hâline getirmek olduğunu dile getirdi. Dr. Başkent, 'Küçük ama düzenli adımlar sağlıklı bir geleceğin temelidir. Her yaşta hareket etmek mümkündür ve aktif kalan bireyler ileri yaşlarda daha bağımsız bir yaşam sürer' diyerek sözlerini tamamladı.